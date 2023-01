Marco Salvati: “Amadeus non mi parla più”/ “Mi ha tolto il ‘segui’ ovunque sui social dopo un post frainteso”

Marco Salvati: “Non parlo di Sanremo. Amadeus non mi parla più”

In una lunga intervista a Casa Pipol, Marco Salvati, noto autore televisivo, si racconta e rivela un retroscena riguardante Amadeus. Quando infatti gli viene chiesta una opinione sul prossimo Festival di Sanremo, lo frena lapidario, dichiarando: “Io non parlo di Sanremo!”

Il motivo viene però chiarito poco dopo, quando Salvati racconta che la decisione nasce da un fraintendimento che ha portato alla fine di ogni rapporto con Amadeus. “È successo un incidente che a me è dispiaciuto molto, ne parlo per la prima volta. – ha esordito, spiegando – L’altro anno scrivo un post in cui dico ‘Dite quello che volete su Amadeus però rimane il direttore artistico più bravo di sempre’. Mi ha tolto il ‘segui’ da tutti i social, ci sono rimasto malissimo!”

Marco Salvati: “Amadeus? Gli ho poi scritto ma non mi ha risposto”

Marco Salvati rivela allora di aver chiesto spiegazioni ad Amadeus, mai arrivate: “Ho chiesto allora il perché – lui poi lo conosco da una vita e per me davvero è il più bravo che c’è stato in questi anni, era un complimento di cuore, ma credo sia stata percepita la prima parte come negativa. – con tanto di chiarimento, a cui lui non mi ha mai più risposto.” Da qui la decisione: “Quindi io mi sono ripromesso di non parlare più di Sanremo. Mi dispiace perché io poi lo stimo ed è una persona gradevolissima.”, ha ammesso dispiaciuto il celebre autore televisivo, concludendo “Il post era davvero in risposta ad alcune critiche che avevo letto su di lui e lui invece ha interpretato male.”

