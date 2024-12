Marco Salvati risponde a Sonia Bruganelli: l’attacco dopo Belve

Dopo la schiacciata di Sonia Bruganelli a Belve contro Marco Salvati, arriva la risposta decisa del noto autore televisivo e sceneggiatore, che qualche settimana fa si era lanciato in un’accusa su X ai danni dell’ex moglie di Paolo Bonolis, ammettendo come la donna avesse giocato un ruolo chiave nella sua esclusione da un programma. A Belve, Sonia Bruganelli è tornata sulla questione, entrando nel dettaglio e spiegando cosa abbia portato all’esclusione di Salvati dalla trasmissione:

“Se un’azienda ha preso dei provvedimenti, è perché c’era motivo, la decisione è stata di Paolo, che non era presente, ma quando ha saputo cosa fosse accaduto, non poteva certo ignorare il comportamento di qualcuno che aveva offeso una donna, la madre dei suoi figli e anche la produttrice del programma” le parole dell’ex moglie di Paolo Bonolis nel format di Francesca Fagnani.

Sonia Bruganelli contro Marco Salvati, l’autore tuona: “Mi fai tenerezza”

Dopo aver ascoltato con attenzione le dichiarazioni di Sonia Bruganelli in quel di Belve, Marco Salvati ha deciso di brandire l’ascia e su X è andato all’attacco, tuonando in seguito all’intervista concessa a Belve su Rai1 da Francesca Fagnani. “Non ci saranno risposte da parte mia, ci penseranno i miei legali” ha tagliato corto lo sceneggiatore che invece qualche giorno fa si era lasciato andare a una confessione ancora più robusta.

“Cara Sonia Bruganelli, parlo adesso e poi mai più. Non è vero che la gente ti critica perché adesso non sei più la moglie di. Io l’ho fatto quando lo eri, e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio, pensa che ora mi fai tenerezza”. Vedremo se Sonia Bruganelli deciderà nuovamente di rispondere all’autore televisivo oppure spezzerà la questione senza prolungarla oltre il necessario.

