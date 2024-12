Sonia Bruganelli e le parole su Laura Freddi

Sonia Bruganelli, nel corso dell’intervista rilasciata a Belve e trasmessa martedì 3 dicembre 2024, ha parlato di tanti argomenti tra cui anche Laura Freddi. Rispondendo alle domande di Francesca Fagnani, la Bruganelli si è lasciata andare a dichiarazioni che hanno scatenato la reazione della Freddi con la quale sembrava potesse esserci un’amicizia.

Nostra Signora di Fatima, Rete 4/ Trama e cast del film religioso, oggi 4 dicembre 2024

“Laura Freddi da quando mi sono separata ha tirato fuori una certa vitalità, va nei programmi a parlare di me, scrive i post sulle mie gesta a Ballando con le Stelle. Prima era tutta carina, ora invece… E pensare che l’ho proposta io al Grande Fratello per sostituirmi”, ha dichiarato la produttrice televisiva. Di fronte a tali dichiarazioni, Laura Freddi non è rimasta in silenzio ma ha preferito replicare subito.

Anticipazioni Endless Love, puntata 4 dicembre 2024/ Tarik finisce in carcere, Kemal pieno di sensi di colpa

La replica di Laura Freddi a Sonia Bruganelli

Laura Freddi ha deciso di replicare a Sonia Bruganelli ai microfoni di Monica Setta all’interno del programma Storie di donne al bivio. “Sonia Bruganelli dice che io mi farei pubblicità parlando di lei in tv. Ma io faccio questo mestiere da quarant’anni e Sonia è arrivata solo oggi a Ballando con le Stelle. Forse lei pensa che io sia contenta che lei e Paolo si siano lasciati”, sottolinea la Freddi.

Laura, inoltre, ricorda come la sua storia con Bonolis risalga ad anni fa e come oggi le vite di entrambi siano totalmente cambiate. “In realtà io e Bonolis ci siamo amati negli anni Novanta, cioè una vita fa. Speravo che dopo il Grande Fratello con Sonia potessimo diventare amiche. Lei mi aveva regalato le scarpe e io alcuni oggetti delle mie linee di produzione. Ci siamo viste poco, ma era scattata per me una sintonia”, sottolinea. Laura, inoltre, rivela come quella sintonia sia venuta meno nel momento in cui la Bruganelli ha smesso di risponderle al telefono. “Poi, un giorno, lei ha smesso di rispondere ai miei messaggi. Se l’ho criticata sui social a proposito di Ballando con le Stelle l’ho fatto sempre in modo ironico e bonario. Non pensavo davvero che potesse prendersela così”, ha concluso.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 5 dicembre 2024/ Matteo operato d'urgenza, Marcello lo aiuta