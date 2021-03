Marco Sciaccaluga è morto/ Attore stroncato dalla malattia a 67 anni

Mondo del teatro in lutto per la morte di Marco Sciaccaluga. Il celebre attore e regista genovese è scomparso mercoledì sera all’età di 68 anni, sconfitto da un male incurabile, come riporta Genova24. Oggi amici, conoscenti e fan dell’artista hanno dato l’ultimo saluto alla camera ardente allestita sul palco del teatro Ivo Chiesa, che lo ha visto protagonista in diverse occasioni.

Formatosi alla Scuola del Teatro Stabile, Marco Sciaccaluga debuttò da regista nel 1975 ad appena 22 anni firmando la prima nazionale di Equus di Shaeffer. L’artista ha scritto pagine importanti della storia del teatro genovese e nel corso della sua carriera è stato protagonista di numerosi spettacoli di successo: da Svet a Re Lear, passando per Morte di un commesso viaggiatore e Un nemico del popolo.

É grande il cordoglio per la prematura scomparsa di Marco Sciaccaluga, uno degli artisti più importanti del panorama italiano e che ha dato tutto se stesso per il teatro. Particolarmente commosso il saluto del direttore artistico del Teatro Stabile di Torino, Valerio Binasco, ai microfoni di Primocanale: «Con la scomparsa di Marco Sciaccaluga perdo un amico, un fratello e un vero maestro. È stato mio insegnante alla Scuola di recitazione e poi il mio primo regista. Ci siamo sempre tenuti in contatto in questi lunghi anni, e Marco è sempre stato capace di stupirmi per la sua vitalità intellettuale, la sua voglia di trasmettere passione. Ho conosciuto pochissime persone realmente appassionate, nel nostro mestiere. Marco era una di queste».



