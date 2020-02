Marco Sentieri/ Battaglia contro il bullismo “anche io vittima, parliamo ai bulli”

Marco Sentieri, il giovane cantante delle Nuove Proposte all’ultimo Festival di Sanremo 2020 si è raccontato brevemente a Storie Italiane prima di esibirsi dal vico sulle note di Billy Blu, la sua canzone contro il bullismo. La sua esibizione sul palco dell’Ariston è giunta nella giornata decisiva, quella di venerdì 7 febbraio, in concomitanza con la Giornata nazionale contro il bullismo. Oggi, ospite di Eleonora Daniele, ha raccontato brevemente il suo percorso che lo ha portato sul palco di Sanremo ed ha commentato l’importante scelta di Amadeus: “Il mio sogno era cantarla nella giornata mondiale contro il cyberbullismo, questa cosa mi inorgoglisce perchè so di cosa parliamo, l’ho affrontato sulla mia pelle alle elementari, il mio obiettivo è parlare ai bulli se riusciamo a sensibilizzare è meglio”, ha spiegato. Spazio quindi alla sua esibizione in diretta che ha emozionato ancora una volta la padrona di casa che lo ha abbracciato commentando: “testo pazzesco” e ribadendo di essere rimasta molto colpita dalla sua canzone. Da parte sua l’invito a proseguire nella sua battaglia contro il bullismo ma anche con la sua arte.

MARCO SENTIERI E LA SUA CANZONE MANIFESTO CONTRO IL BULLISMO

“Se riusciamo a sensibilizzare è la cosa più grande che si possa fare, parliamone il più possibile”, ha commentato il giovane Marco Sentieri prima di congedarsi dall’abbraccio di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Il giovane ha avuto accesso alla finale di Sanremo 2020 per le Nuove Proposte ma ha avuto la peggio contro la giovane Tecla. Il suo brano Billy Blu, tuttavia, con le sue rime dirette e asciutte, ha colpito nel segno divenendo un manifesto importante contro il bullismo. Il testo, scritto dal compianto autore Giampiero Artegiani, è intenso e drammatico al tempo stesso e si conclude con una riflessione importante sul ruolo svolto dalla famiglia nella vita dei giovani, in questo caso dei bulli, spesso riempiti di eccessive attenzioni quando invece sarebbe più opportuno, in molte circostanze, “due schiaffi d’amore”, come recita la stessa canzone.

