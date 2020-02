Marco Sentieri con “Billy Blue” a Sanremo 2020/ Sarà il vincitore dei Giovani?

Marco Sentieri con “Billy Blu” è uno dei quattro giovani finalisti della categoria Nuove Proposte di Sanremo 2020. Il rapper napoletano, infatti, ha battuto durante la prima sfida il collega bresciano Matteo Faustini conquistando uno dei quattro posti disponibili per la finale e riscuotendo un grandissimo successo di critica e pubblico. Sui social, infatti, sono tantissimi i messaggi che sottolineato l’importanza del brano: “una canzone da ascoltare e far ascoltare, un insegnamento per i giovani ancor più oggi che è la giornata contro il bullismo. Condivido ogni parola! Bravo” oppure “da brividi canzone che porta con sé pugni carezze un pugno che ti sbatte davanti la realtà che troppi giovani di oggi vivono ma al tempo stesso quella carezza che ci fa capire che l’amore vince sul bullismo molti dalla sua parte e il rapper potrebbe rivelarsi il vincitore della categoria Giovani”. Proprio così, Marco potrebbe rivelarsi a sorpresa il vincitore della categoria Nuove Proposte visto che il brano dedicato al bullismo e cyberbullismo ha fatto centro.

Marco Sentieri a Sanremo 2020: “anche io come Billy Blu”

Durante le varie interviste e conferenze, Marco Sentieri parlando del brano “Billy Blue” in gara a Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte ha rivelato: “so cosa vuol dire essere presi di mira dal proprio compagno di classe quindi ho toccato di persona questo tema, è importantissimo utilizzarlo nella musica perché è un filo conduttore diretto che arriva ai giovani” e ai giovani ribadisce: “credete di più in voi stessi e fate dei vostri difetti i vostri punti di forza”. Dopo aver suonato e aperto i concerti di tantissimi colleghi: da Rocco Hunt a Moreno, dai Gemelli Diversi a Clementino, il rapper napoletano è pronto al grande salto di qualità con questa sua prima partecipazione tra i Giovani di Sanremo 2020 dove ha portato in gara una canzone forte e di grande impatto in cui ha trattato il tema del bullismo. A Blogo ha raccontato come è nata: “Billy Blu non nasce dalla mia penna, ma da quella di Gianpiero Artegiani”.

Marco Sentieri con Billy Blu vincerà Sanremo Giovani 2020?

Marco Sentieri ha poi precisato sul brano in gara a Sanremo 2020: “Billy Blu è una storia vera. Se non l’ha vissuta sulla pelle, credo che abbia fatto sua una storia che gli è stata raccontata. Anche perché sennò non riesci a scrivere un testo così diretto, a tratti struggente e crudo allo stesso tempo. Non l’ho scritta io Billy Blu, ma è come se l’avessi fatto. Tra le tante proposte, senza sapere chi l’avesse scritta, ascoltandola ebbi subito un brivido alla schiena alle prime due battute. La feci mia, anche perché tengo in particolar modo a questo tema. No al bullismo”. Infine parlando di vittoria, il rapper napoletano ha detto: “baratterei la vittoria di Sanremo con il pane quotidiano. Avere la fortuna di vivere di musica come già facevo prima, ma erano contesti più piccoli. La batterei con una … non voglio chiamarla carriera, perché non sono qui per cercare la fama… se quella arriva ben venga, non dico che quella mi faccia schifo, però, il mio augurio è quello di riuscire a vivere sempre di musica, riuscire a trasmettere quello che ho dentro e rendere orgogliosa la mia famigli”a.



