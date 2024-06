Mare Fuori 5, al via le riprese con novità nel cast/ Chi sono i nuovi protagonisti e le loro storie

Mare Fuori 5: partono le riprese della nuova stagione

Mare fuori 5 andrà in onda, su Raidue, a febbraio e, in questi giorni, sono ufficialmente cominciate le riprese delle nuove puntate con alcuni dei protagonisti storici della fiction, ma anche con tanti, nuovi protagonisti, pronti a conquistare il cuore del pubblico della serie tv che, nel corso dell’ultima puntata della quarta stagione, ha detto addio ad Edoardo, l’amatissimo protagonista interpretato da Matteo Paolillo che ha detto addio al suo personaggio con un post pubblicato sui social. Anche Massimiliano Caiazzo dovrebbe lasciare la serie dando una profonda delusione ai fan che speravano di poter continuare a seguire le vicende dei personaggi storici della serie stessa.

Tuttavia, accanto ad addii importanti, ci sono anche importanti novità per la quinta stagione di Mare fuori che può contare su cinque, nuovi protagonisti che, con le loro storie forti, sono pronti a far dimenticare i i vecchi protagonisti.

Chi sono i nuovi protagonisti di Mare Fuori 5

Francesco Luciani, Francesco Di Tullio, Rebecca Mogavero, Elisa Tonelli, Alfonso Capuozzo e Manuele Velo sono i nuovi attori di Mare Fuori come annuncia anche la pagina ufficiale della serie tv della Rai, ma quali personaggi interpreteranno? Come riporta anche DM Francesco Luciani e Francesco Di Tullio daranno il volto a due criminali arrivati dal Nord mentre Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli interpreteranno due amiche che condividono anche l’esperienza in carcere. Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, infine, daranno vita alle due facce di Napoli ovvero quella dei quartieri più poveri e quella della parte più benestante della città.

Cinque nuovi personaggi con tante storie da raccontare, un passato da scoprire e un futuro tutto da scrivere nelle nuove puntate di Mare Fuori che, con la quinta stagione, sarà chiamato a fare il salto di qualità per rinnovarsi e non far rimpiangere i vecchi protagonisti.











