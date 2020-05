Margaret Mazzantini moglie Sergio Castellitto/ L’attore: Privilegio lavorare insieme

Pubblicità

Margaret Mazzantini è un’abile scrittrice ma anche l’amore della vita del marito Sergio Castellitto. Su di lei, tempo fa, l’attore ha speso parole bellissime, rivelando di essere affascinato dalla moglie sia come professionista sia come compagna. “Lei è stata una delle fortune della mia vita. Non soltanto perché ho incontrato la donna che amo“, ha detto a Vero Tv, “Margaret è anche un grandissima scrittrice, che ha dato vita a storie e racconti formidabili, su cui ho avuto il privilegio di lavorare per fare dei film”. Tutto questo non può che rendere Castellitto più che fiero e contento della Mazzantini, soprattutto perchè sono riusciti a non saperare il lavoro dalla vita privata. Oggi, martedì 5 maggio 2020, Sergio Castellitto sarà il protagonista della prima serata di Canale 5 grazie alla miniserie per la tv Padre Pio. Questa volta la moglie scrittrice non c’entra nulla, ma la coppia ha avuto modo di lavorare insieme per il film Non ti muovere del 2004, con una regia di Castellitto e tratto dal romanzo omonimo di Margaret. Così come accaduto cinque anni prima per la pellicola Libero Burro, di cui la scrittrice ha curato la sceneggiatura in collaborazione con il marito, Piero Bodrato e Giulia Mibelli. Per di più in questo lavoro ha assunto anche il ruolo di attrice, grazie al personaggio di Caterina Clavarino.

Pubblicità

Margaret Mazzantini, moglie Sergio Castellitto: lontana dai social ma…

Margaret Mazzantini è più che distante dal mondo dei social, uno dei tanti punti in comune con il marito Sergio Castellitto. Nessuno dei due infatti è presente in alcuna piattaforma online, forse troppo distanti dal loro concetto di arte. Questo però non impedisce alla scrittrice, sempre più prolifica, di mettersi al lavoro per progetti importanti. Uno degli ultimi è Il materiale emotivo che ha riscritto in base al soggetto di Ettore Scola. “Un uomo non connesso secondo i canoni contemporanei di internet e dei cellulari a tutti i costi ma col mondo della carta, della letteratura, in questa specie di gabbia meravigliosa che è la sua libreria“, ha detto Castellitto nelle scorse settimane a La Repubblica, “sulla sua testa c’è sua figlia che ha completamente rifiutato l’idea di avere una relazione con il mondo esterno, auto distanziata, per usare una parola di oggi”. Di sicuro un altro successo per la Mazzantini, che con ogni sua opera è riuscita a conquistare il pubblico mondiale e persino numerosi riconoscimenti. Del resto il padre Carlo era uno scrittore e in qualche modo il testimone è passato nelle mani di Margaret, nonostante un inizio nel mondo dello spettacolo come attrice grazie al diploma all’Accademia d’Arte Drammatica di Roma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA