Margaret Mazzantini, moglie Sergio Castellitto/ “Siamo due anime generose, i figli…”

Margaret Mazzantini, classe 1961, non è semplicemente la moglie di Sergio Castellitto ma una delle scrittrici più talentuose dell’attuale panorama letterario. Da oltre 30 anni al fianco del popolare attore, protagonista questa sera di “Natale in casa Cupiello”, Margaret è anche mamma di quattro figli di cui Pietro, il primogenito, oggi 29enne e che ha deciso di seguire le orme del padre. Sul piano della vita privata, tutti i figli di Margaret e Sergio, così come la stessa coppia, hanno preferito il pieno della riservatezza, come dimostrato anche dai rispettivi profili social. La Mazzantini in una intervista di qualche tempo fa a La Stampa ha raccontato anche del suo importantissimo ruolo di “ricostruire la tela”, ovvero di mettere insieme famiglia e carriera con estrema destrezza, passando dalla dedizione totale all’opera ai consigli da dare ai figli ed alle camicie da stirare.

La sua natura solitaria e la sua vita appartata – per scelta – vanno però a scontrarsi con una famiglia estremamente creativa e dinamica: “Abbiamo lasciato i figli liberi di esprimersi, casa nostra è un circo Barnum”, ha dichiarato. Insieme al marito Sergio Castellitto, la collaborazione artistica non è mai mancata, da Non ti muovere a Fortuna, marito e moglie hanno dimostrato di avere un perfetto feeling che conferma l’unione solida con l’attore, conosciuto a Genova proprio mentre entrambi lavoravano nelle “Tre sorelle” di Cechov.

MARGARET MAZZANTINI: L’AMORE PER SERGIO CASTELLITTO MA I FIGLI PRIMA DI TUTTO

Parlando del rapporto con Sergio Castellitto, Margaret Mazzantini ha escluso la parola gelosia dalla loro storia: “Non si può essere gelosi di un uomo che ti chiama dieci volte al giorno. Ci siamo sempre fidati, nella massima libertà, ci teniamo per mano, ci facciamo una carezza. Siamo due nature schiette”. I figli però, vengono prima di tutto e la riportano alla normalità dopo una giornata trascorsa a scrivere come in trance. “Alla base della famiglia, si sa, c’è il sacrificio e io ho sempre anteposto loro. Per gli uomini la realizzazione professionale è fondamentale, per me non è così, vengono sempre prima la vita e i rapporti umani”, ha ammesso. Anche per questo ama definirsi una madre “molto madre”, che mette “sempre i figli prima del marito, anche troppo. Sergio si è adattato”, ha ammesso. E sempre i figli rappresentano anche il solo motivo di attrito con Sergio: “Se io e Sergio litighiamo, è per i figli, perché io li difendo a oltranza. E poi adesso sono grandi, individui con cui confrontarsi continuamente”. Infine, parlando del rapporto con Castellitto e del grande amore che li unisce, ha dichiarato: “Ci vuole la buona salute, la capacità di gestire situazioni diverse, e anche i nervi. Sergio è un uomo formidabile, dolcissimo, tra noi c’è molto amore, e l’amore è quello che ti aiuta di più, perché sai di avere qualcuno che ti è davvero riconoscente. E poi siamo due nature generose”.

