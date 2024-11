Va in onda stasera, giovedì 28 novembre 2024 alle 21.30, il sesto episodio della quattordicesima stagione di Don Matteo intitolato ‘L’ultima consegna’. In molti sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, sono tantissimi coloro che puntata dopo puntata restano incollati al televisore per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay, ogni stagione continua a conquistare un successo incredibile.

Le anticipazioni della sesta puntata di Don Matteo 14 trapelate sul web fanno sapere che il maresciallo Cecchini avrà un’idea che riguarda una sua grande passione. Di che si tratta? Deciderà di iscriversi al noto quiz televisivo di Rai Uno ‘Reazione a catena’. Inizialmente farà i conti con qualche difficoltà ma sarà al settimo cielo e non vedrà l’ora di partecipare alla trasmissione. Nell’episodio che andrà in onda stasera, giovedì 28 novembre 2024, Nino Cecchini inizierà a formare la sua squadra e non sarà così semplice trovare degli alleati, dopo vari tentativi però riuscirà a convincere la sorella di Don Massimo, Giulia, anche lei fan del programma. Anche il Capitano Diego Martini accetterà di far parte della squadra, lo farà con lo scopo di riavvicinarsi all’ex compagna.

Anticipazioni Don Matteo, giovedì 28 novembre 2024: Giulia cambia lavoro, dovrà assistere una donna invalida

Per affrontare nel migliore dei modi l’esperienza televisiva, il maresciallo Cecchini si eserciterà insieme a Giulia e a Martini. Lui metterà subito le cose in chiaro dicendo che sarà lui il capitano della squadra nel quiz, il Capitano Diego però avrà qualcosa da ridire. Le anticipazioni di Don Matteo 14 fanno sapere che la loro prova sorprenderà tutti durante la sesta puntata della fiction in onda stasera, 28 novembre 2024.

In seguito all’esperienza televisiva Giulia cambierà lavoro e sarà pronta ad affrontare una nuova esperienza dal punto di vista professionale. Questa la farà confrontare non sono con se stessa ma anche con le difficoltà altrui. Dovrà occuparsi di fornire la sua assistenza ad una donna invalida, costretta a vivere su una sedia a rotelle, però non sarà affatto facile. Inizialmente la donna avrà un atteggiamento ostile, non apparirà infatti propensa a farsi aiutare da Giulia. Per lei non sarà semplice avvicinarsi alla donna ma non si arrenderà e grazie alla sua determinazione e alla sua sensibilità cercherà di guadagnare la sua fiducia.

