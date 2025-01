In queste ore di vero e proprio lutto nella grande ‘casa’ di Che tempo che fa – con una puntata che si è aperta con un vero e proprio lutto – molti curiosi si staranno chiedendo chi è Margaretha Lind, la (compianta) mamma della co-conduttrice di Fabio Fazio, Filippa Lagerback: proprio in diretta sul Nove il famoso ed apprezzato presentatore ha aperto l’appuntamento di oggi annunciando che Filippa non sarebbe stata con lui perché nel corso del pomeriggio di oggi è morta sua mamma Margaretha Lind lasciando nella collega – al suo fianco ormai dal 2005 – un enorme vuoto dato il profondissimo rapporto che da sempre nutriva con la mamma e che traspare perfettamente dai profili Instagram delle due.

Chi è Margaretha Lind: tutto sulla mamma di Filippa Lagerback, tra carriera e vita privata

Al di là della (certamente triste) notizia di per sé, qui vorremmo indagare nella vita di Margaretha Lind per rispondere proprio a quella domanda che rimbalzerà nella testa di molti curiosi telespettatori: la primissima cosa che dobbiamo dirvi – però – è che purtroppo non si sa molto della vita privata e dalla carriera della mamma di Filippa Lagerback; fuorché per il fatto che per anni – quasi certamente mentre si trovava ancora in Svezia, dove pare che sia rimasta anche dopo il trasferimento della figlia in Italia – ha svolto la professione di medico, mentre negli ultimi anni (ovviamente) si godeva la meritatissima pensione.

Oltre a questo, di Margaretha sappiamo anche che per diversi anni ha vissuto al fianco di Bjorn Lagerback – ovviamente il padre della conduttrice – con una relazione che sembra essere naufragata quando Filippa aveva solamente un anno; mentre in una delle pochissime occasioni in cui la conduttrice si è aperta sulla sua vita privata parlando della madre aveva raccontato che per anni lei aveva nutrito il desiderio che “io conseguissi il diploma”, salvo poi – ovviamente – mostrarsi “molto felice della strada che ho intrapreso“.