Dopo una pausa di quasi un mese per le festività natalizie, Che Tempo Che Fa è tornato sul Canale Nove con la prima puntata del 2025. Per l’occasione, Fabio Fazio ha accolto una serie di ospiti d’eccezione, tra cui Cecilia Sala, Papa Francesco, Max Pezzali e Roberto Burioni. All’inizio della trasmissione, però, il conduttore ha prima annunciato l’assenza di una figura storica del programma, Filippa Lagerback. Fazio ha spiegato che la conduttrice non ha potuto partecipare a causa di un grave lutto: la perdita della sua amata mamma, Margaretha Lind, avvenuta poche ore prima. Fabio ha poi mandato un caloroso abbraccio a Filippa, senza aggiungere ulteriori dettagli.

“Permettetemi prima di cominciare di mandare un caloroso saluto a nome mio, ma son sicuro di tutti voi, a Filippa Lagerback, che questa sera non è con noi perché purtroppo è mancata la sua mamma oggi pomeriggio e dunque ovviamente non è con noi. Le mandiamo un grande grande abbraccio”, ha detto Fazio prima di dare il via alla puntata. Il pubblico da casa si è unito in un abbraccio virtuale per la conduttrice svedese, inondando i social di messaggi affettuosi e parole di cordoglio.

È morta la madre di Filippa Lagerback: l’annuncio di Fazio a Che Tempo Che Fa

Margaretha Lind era una dottoressa e si era separata dal papà della figlia quando aveva appena un anno. Filippa è da sempre molto riservata ma, negli anni, ha più volte pubblicato sui social foto e video insieme alla sua mamma. Nel 2023, aveva documentato sul suo profilo un viaggio a Madrid fatto insieme a lei. Inoltre, era solita condividere preparazioni di ricette e momento di quotidianità insieme alla madre.