La grandezza di Margherita Buy è nota a chiunque abbia visto almeno uno dei suoi film vissuti da protagonista; una carriera immensa sul grande schermo che l’ha resa oggi tra le attrici più amate e apprezzate. Non manca mai la sua sottile ironia, condita quasi da una forma di eleganza anche quando si tratta di raccontare aneddoti divertenti. Lo ha dimostrato oggi a Domenica In dove ha deciso di partire dall’aneddoto raccontato di recente da Carlo Verdone a Che tempo che fa a proposito di una giacca ‘schiacciata’ da David Bowie.

“E’ quasi tutto vero, davvero siamo stati a casa di Gianni Versace e davvero siamo rimasti senza parole; una casa che era un museo pieno di cose antiche e moderne. Io effettivamente non parlavo con nessuno, è vero che parlavo male l’inglese ma pure lui zero!”. Inizia così Margherita Buy, che poi spiega: “David Bowie è arrivato, ma io mi ricordo che fu Naomi Campbell a sedersi sulla mia giacca! Come glielo dicevo io di alzarsi? Sono stata tutta la sera a pensare a questa cosa, tutti si sedevano sulla mia giacca! Mai passata una serata così a disagio, anche perchè poi ero una ragazzina… Poi questa dea si è alzata ed ho ripreso ‘sto coso tutto arrotolato. Sicuramente ci tenevo a quella giacca, però vabbè…”.

Proseguendo sugli aneddoti divertenti riferiti al set, Margherita Buy ha confermato anche un altro simpatico retroscena raccontato da Carlo Verdone a proposito della sua difficoltà nel cimentarsi nelle scene romantiche dove è previsto un contatto fisico. “La roba dei ciak? Anche questa è vera, diciamo che non mi scelgono per le scene dove c’è da baciare. Mai fatte scene d’amore, convinco sempre il regista: ‘E’ meglio non farla’… Il più delle volte sono riuscito a farle togliere. Al massimo un abbraccio, ma anche le mani si vede che sono sempre rigide; forse delle volte le scene di questo tipo sono state anche tagliate”. L’attrice ha poi aggiunto: “Una volta per esempio ho quasi mutilato un attore, gli ho fatto un taglio sul naso; era un attore francese”.