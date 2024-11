Attrice di grande prestigio nel panorama italiano, Margherita Buy ha costruito una carriera di alto livello, grazie a interpretazioni iconiche e il desiderio di mettersi sempre alla prova, con la sua personalità e le sue doti attoriali. Nemmeno la sua timidezza può ridimensionare quanto fatto di buono da Margherita sul set, in tutti questi anni. Mentre invece è assai difficile scavare nella sua vita privata, specialmente se si mira ad andare in profondità.

L’unica che poteva riuscirci è stata, non molto tempo fa, Francesca Fagnani in una bella intervista a Belve. Per rompere il ghiaccio la conduttrice è partita in quarta, affrontando l’argomento ses*o. “Sono una persona che è difficile si lasci andare – spiega la Buy – poi mi piace, mi è piaciuto, ma non è il mio obiettivo”. Ad incuriosire i fan, di sicuro, il bacio hot con Sabrina Ferilli in uno dei suoi ultimi film, con Margherita Buy che svela di aver dovuto fare ricorso ad un bicchierino per sciogliere la timidezza.

Margherita Buy e il “bacio bellissimo” con Sabrina hot: il curioso retroscena

“Devo dire che è stato un bacio bellissimo. Non mi sono vergognata con lei”, dice soddisfatta Margherita Buy. Al di là degli aspetti più privati, l’attrice vive con grande preoccupazione il momento dell’industria cinematografica, a suo dire messa a dura prova dai recenti tagli. Al Capalbio Film Festival, parlando con la stampa della situazione attuale, l’attrice ha spiegato tutti i suoi timori, specialmente per i colleghi più in difficoltà.

“Ho molta paura per i giovani e per chi vive di questo lavoro, ci sono tante produzioni bloccate”, le parole della Buy. “E’ vero che c’è stata un’esagerazione di progetti, ma si sono anche realizzati bellissimi film che altrimenti non ci sarebbero stati. Bisogna sbrigarsi a far ripartire le produzioni”, ha detto convinta Margherita. Come darle torto?

