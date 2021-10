Margherita, mamma Ainett Stephens/ “È scomparsa nel nulla, dicono che l’hanno uccisa”

Ainett Stephens racconta della sua mamma Margherita in diretta al Grande Fratello Vip. “Era una di quelle madri di una volta, una madre tosta e allo stesso tempo molto dolce, premurosa. – ha ricordato la concorrente – Cucinava, era una cuoca bravissima e amava ballare, Bob Marley era il suo cantante preferito, infatti quando sento le sue canzoni è come se potessi vederla. Lei mi ha trasmesso l’amore per la musica”. Ha poi ricordato una pagina tragica che riguarda proprio la sua mamma ma anche sua sorella maggiore: “Mia sorella più grande, è venuta a mancare. La ricordo con tanto amore. Lei e mia mamma sono venute a mancare nel Natale del 2004. Hanno telefonato a casa, io ero già in Italia, dicendomi che sarebbero arrivate presto e poi non le ho più viste, sono scomparse nel nulla. Siamo sicure che sono morte, dicono che siano state uccise e bruciate.” La morte delle donne maggiori della casa ha spostato su di lei anche tutto il peso della sua famiglia: “Mi sono trovata a capo di tutta la mia famiglia e ho dovuto occuparmi di loro. Mi sono rimboccata le maniche”.

