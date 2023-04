Maria Antonietta, sorella di Mirella Gregori/ “Non abbiamo mai avuto risposte”

Maria Antonietta Gregori, sorella di Mirella

Maria Antonietta Gregori sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 27 aprile, per ricordare la sorella Mirella, scomparsa il 7 maggio 1983 quando aveva 15 anni. Viveva nel quartiere romano di Porta Pia, aveva detto “Torno tra dieci minuti”. Non è più tornata. “Non abbiamo mai avuto un’idea precisa sull’accaduto. Non abbiamo mai avuto risposte di nessun tipo: chissà, forse è stata rapita e uccisa nello stesso giorno, o magari è ancora in vita e me lo augurerei con tutto il cuore, anche se dopo 40 anni le speranze si sono affievolite”, ha detto la sorella Maria Antonietta intervistata da Vanity Fair.

La sorella maggiore ha cosi descritto Mirella Gregori: “Era solare, socievole, aveva un sacco di amici, era molto aperta e aveva un bellissimo rapporto con mia mamma, che, avendoci avuto in tarda età, ci adorava, ci teneva come due perle, come il regalo più prezioso che le avesse fato la vita”.

Maria Antonietta Gregori: “Una cosa del genere ti devasta”

Sono state fatte molte ipotesi sulla scomparsa di Mirella Gregori, ma la verità non è mai venuta fuori. Dopo quel 7 maggio 1983, Maria Antonietta Gregori non ha più avuti una vita “normale” e ha cercato si essere sostegno per i suoi genitori: “Papà si era chiuso, era diventato di ghiaccio, non esternava più nulla… mia madre aveva aumentato le preoccupazioni e mi chiedeva di avvisarla sempre, per qualsiasi cosa facessi. Aveva alzato l’attenzione al massimo. Una cosa del genere ti devasta”. Oggi Maria Antonietta Gregori gestisce il bar che era dei suoi genitori, in via Volturno a Roma, e ha tre figli. “La cosa che mi rattrista è che io non ho nemmeno un filmino di Mirella e oggi non riesco a ricordare la sua voce né i dettagli del suo viso. Il ricordo è costruito solo attraverso le fotografie”, ha confessato a Vanity Fair.

