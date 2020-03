Maria Burton, figlia adottiva Liz Taylor e Richard Burton/ Dalla Germania a Hollywood

Maria Burton è la figlia adottiva di Liz Taylor e Richard Burton, una delle coppie più amate del mondo del cinema mondiale. La piccola Maria è nata il 1 agosto del 1961 in Germania, ma è stata adottata dall’attore gallese proprio durante gli anni in cui ha conosciuto sul set di “Cleopatra” l’attrice che sarebbe poi diventata il più grande amore della sua vita. Proprio così nei primi anni ’60 Liz e Richard si incontrano sul set di un film e da allora i due sono stati inseparabili. Due matrimoni, due divorzi, ma tra loro c’è sempre stata lei: Maria, la figlia adottata dalla coppia che, nonostante le furiosi litigate, i problemi di alcol e gli attacchi di ira, hanno sempre trovato il tempo di amarla. La storia d’amore tra Liz e Richard è ancora oggi una delle più amate e tormentate del cinema mondiale.

Liz Taylor e Richard Burton si sono amati alla follia. Un amore importante quello tra l’attrice americana e l’attore gallese che è stato coronato anche da una figlia adottiva di nome Maria Burton. Su di lei si conosce davvero poco, se non la data di nascita e il paese di provenienza. Nata in Germania, la piccola una volta adottata da Richard Burton ha lasciato la sua terra natale per trasferirsi negli Stati Uniti d’America dove ha vissuto il “sogno americano” vivendo per tantissimi anni con due delle celebrità più amate di Hollywood. Non solo, Maria ha visto e vissuto in prima persona l’amore tormentato e passionale dei genitori adottivi Liz e Richard che si sono sposati per ben due volte divorziando sempre. Nonostante tutto però i due sono rimasti sempre in ottimi rapporti al punto che oggi i due divi di Hollywood riposano vicini presso il cimitero Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles.