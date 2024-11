Maria, chi è la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: la toccante storia

Nelle ultime settimane il pubblico del Grande Fratello ha avuto modo di conoscere a fondo la storia di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, riusciti a mettere al mondo la figlia Maria, non senza difficoltà e sacrifici nel corso degli anni. Intervistata di recente a Verissimo, la showgirl ha preso la parola sulla figlia, raccontando un curioso aneddoto e retroscena sulla piccola. “Enzo mi diceva che anche se non avessimo avuto figli non sarebbe cambiato nulla ma io lo vedevo come il coronamento dell’amore” ha spiegato la ballerina e showgirl raccontando le intenzioni della coppia riuscita a tagliare lo speciale traguardo.

Per Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo la figlia Maria, nata nel 2013, ha rappresentato un dono vero e proprio, il coreografo ha emozionato nella casa del Grande Fratello lasciandosi andare a delle dichiarazioni molto intime sulla figlia. “Mi sento vecchio, sono vecchio e mi dispiace che non potrò vedere mia figlia grande” ha detto il ballerino toccando le corde del cuore dei telespettatori Mediaset.

Figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, la ballerina: “E’ importante l’amore della coppia”

Crescere la piccola Maria Turchi negli anni ha ridato vita alla coppia di ballerini, riusciti a ritornare giovani come più volte hanno dichiarato nel corso degli ultimi tempi. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono riusciti a regalare alla figlia la cosa più importante, l’amore unito alla serenità che ha permesso a Maria di crescere serena:

“Per un bambino che cresce l’importante è avere per sé l’amore della coppia bisogna partire con questo presupposto: un figlio deve crescere in famiglia, circondato dall’amore, i bambini ne hanno bisogno, necessitano di sentirsi sicuri” le parole di Carmen Russo nel corso di una intervista concessa a Dipiù TV parlando della ragazzina che oggi ha undici anni.

