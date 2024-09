Chi è Maria Turchi, figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi:

Maria Turchi è la figlia nata dall’amore tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Tuchi, una delle coppie più longeve del mondo della televisione e dello spettacolo. I due ballerini non hanno mai fatto mistero del loro grande desiderio di avere un figlio in età adulta e per realizzarlo sono ricorsi alla fecondazione assistita. Dopo tanti anni di tentativi falliti improvvisamente Carmen Russo riesce a raggiungere il suo obiettivo. Una gioia immensa per la showgirl e personaggio televisivo che poco dopo è vittima di un aborto spontaneo. Un dolore atroce, ma Carmen ed Enzo Paolo continuano a crederci così nel 2011 vanno a Medjugorje. Dopo quel viaggio accade l’inaspettato, visto che Carmen Russo rimane incinta, un momento a lungo inseguito e finalmente realizzato per la showgirl e ballerina.

Carmen Russo sulla figlia arrivata come un raggio di sole ha detto: “Questa bambina è un dono di dio, ho desiderato diventare mamma da sempre, ma non riuscivo ad averlo in modo naturale” – ha detto la showgirl e ballerina che durante la sua partecipazione nella casa del Grande Fratello ha speso parole molto speciali per la ragazza “me la sono meritata, a volte se ho un minimo di stanchezza o di problemi io guardo lei e dico tu mi dai la forza di affrontare ogni cosa”.

Maria Turchi e il rapporto con i genitori Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo

L’arrivo di Maria Turchi ha ovviamente stravolto la vita di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. “Noi l’abbiamo desiderata tanto, ci mancava nella nostra vita” ha detto Carmen Russo parlando della figlia Maria che sta crescendo circondata dall’amore e nel migliore dei modi, la showgirl dalle pagine del settimanale DiPiù ha parlato di come lei e il marito Enzo Paolo Turchi abbiano cercato di passarle tutti i mezzi necessari: “Per un bambino che cresce l’importante è avere per sé l’amore della coppia. Bisogna partire con questo presupposto: un figlio deve crescere in famiglia, circondato dall’amore, i bambini ne hanno bisogno, necessitano di sentirsi sicuri”.

Maria Turchi è nata il 14 febbraio 2013 e non sono mancate le polemiche che hanno travolto la coppia; polemiche a cui Carmen Russo ha voluto replicare durante un intervento nel corsoa Mattino 5, chiarendo in maniera netta: “Non è che mi sono svegliata a 50 anni, che comunque, con tutto il rispetto è possibile, mi sono resa conto che avevo delle difficoltà, lo rifarei immediatamente, la mia vita potrebbe essere anche uno spot per sostenere ma maternità in un’età un pochino più over”.