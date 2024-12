Chi sono i genitori di Alfonso D’Apice? Poco tempo fa abbiamo conosciuto indirettamente la sua adorata mamma di nome Maria tramite un video messaggio al Grande Fratello: tutti i concorrenti hanno voluto mandare gli auguri alla donna in occasione del suo compleanno, un traguardo importante che l’ex fidanzato di Federica Petagna ha voluto celebrare insieme ai compagni. Purtroppo non si hanno molte informazioni della madre, ma si sa che dovrebbe essere nata nel 1970, anche se nessuno ne è sicuro.

Alfonso D'Apice, chi è il padre e com'è morto: "Io cresciuto con lo zio"/ "Lo ricordo come ci fosse ancora"

Non si sa che lavoro fa la mamma di Alfonso D’Apice, la quale purtroppo è rimasta vedova da giovane. Il concorrente del Grande Fratello 2024 ha vissuto infatti una grandissima perdita: quando aveva solo 12 anni, nella notte di Capodanno suo padre è morto in un incidente stradale, evento che chiaramente ha cambiato tutta la sua vita. A fare le sue veci è stato poi lo zio: “Oggi, considero mio zio una figura paterna, lui mi è stato tanto vicino”, aveva spiegato a Shaila Gatta in un momento di confidenza nella casa.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono tornati insieme al Grande Fratello 2024?/ Lei: “Ne è valsa la pena…”

Alfonso D’Apice, la confessione choc sui genitori: “La mia famiglia non sapeva che erano separati”

La mamma di Alfonso D’Apice, Maria, ha avuto il figlio quando aveva 28 anni e ha sempre cercato di fare di tutto per renderlo felice, anche dopo la tragedia immensa che ha colpito la sua famiglia. “Mia mamma ha 54 anni, se la vedi sembra una quarantenne” aveva spiegato il ragazzo sempre a Shaila Gatta. Oltretutto, nella sua vita si è aggiunto un altro grande dolore: il nonno di Alfonso è morto pochi mesi dopo il padre e il giovane in breve tempo ha perso due delle figure più importanti della sua vita.

Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti attacca Helena Prestes: "Non ha rispetto"/ Lo sfogo in lacrime

Tra le confidenze di Alfonso D’Apice a Shaila Gatta spunta anche quella sulla separazione dei genitori, che si sono lasciati quando lui aveva 4 anni. Ma la famiglia ha scoperto che non stavano più insieme solo dopo la morte dell’uomo, dato che mamma e papà sono sempre stati molto uniti come una famiglia normale. “Quando è morto mio padre a 12 solo allora le persone hanno scoperto che erano separati…”, aveva spiegato lui stesso parlando della vita dei suoi genitori. Insomma, Alfonso ha alle spalle un’infanzia dura, difficile, ma ne è uscito a testa alta: il suo obiettivo era quello di realizzarsi senza l’aiuto di nessuno e ad oggi è un affermato imprenditore.