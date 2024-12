Da Temptation Island al Grande Fratello 2024 la storia non cambia; Alfonso D’Apice si è preso la scena nel reality condotto da Alfonso Signorini e i meriti sono da ascrivere anche alla liaison irrisolta con Federica Petagna, ormai sua ex fidanzata. L’attenzione però ora è tutta da dedicare all’appuntamento di questa sera dove, in vista delle festività natalizie, per il concorrente potrebbe arrivare una dolce sorpresa. Con buone probabilità saranno gli affetti dei protagonisti a cogliere l’occasione per regalare forti emozioni e dunque sicuramente qualcuno si starà chiedendo chi sono i genitori di Alfonso D’Apice.

E’ stato proprio Alfonso D’Apice al Grande Fratello 2024 a raccontare qualcosa in più a proposito dei suoi genitori. Il concorrente ha purtroppo perso il papà da giovanissimo, a soli 12 anni. Nonostante la prematura scomparsa restano tanti i ricordi nel suo cuore anche grazie ad un rapporto vissuto in simbiosi. “Sono cresciuto sul lavoro grazie a mio padre e mio nonno, entrambi erano molto severi. Avevo 12 anni quando ho perso entrambi, a poco tempo di distanza l’uno dall’altra. Mio zio mi ha cresciuto, era per me come una figura paterna… Mamma e papà sono separati da quando avevo 4 anni. Mia mamma ha 54 anni, se la vedi sembra una quarantenne, mi ha avuto quando aveva 28 anni”.

Alfonso D’Apice e l’amore per i genitori: “Parlo spesso di papà per non dimenticare…”

A dispetto della separazione, i genitori di Alfonso D’Apice sono stati abili e amorevoli nel non far mancare nulla al concorrente del Grande Fratello 2024; lo si evince dal suo stesso racconto che si ricollega alla prematura e triste scomparsa del papà. “Quando è morto mio padre a 12 solo allora le persone hanno scoperto che erano separati… A me fa sempre piacere parlarne perchè è un modo per non dimenticare. Papà lo ricordo come se ci fosse ancora, con lui ho fatto tantissime cose; vivevamo in simbiosi, ero la sua ombra…”. A questo punto, è lecito aspettarsi che per la puntata di questa sera possa varcare la soglia della porta rossa proprio la mamma di Alfonso D’Apice per un momento dedicato ai ricordi e soprattutto alle emozioni.