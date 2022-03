Maria Chiara Giannetta/ Fidanzata con Maurizio Lastrico? “Siamo amici ci supportiamo”

Maria Chiara Giannetta: il legame con Maurizio Lastrico

Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta formano una delle copie più amate del piccolo schermo: Anna Olivieri e Marco Nardi nella fiction “Don Matteo”. Nella scorsa stagione, in realtà, la Capitana e il PM si sono lasciati, ma in questa tredicesima stagione al via oggi su Rai 1 ci sono buon speranze che i due tornino insieme: “Quando abbiamo letto il primo episodio abbiamo detto “Non è possibile” e ci siamo prestati con tutto il nostro amore a questa scena”, hanno anticipato a Francesca Fialdini nel salotto di “Da noi a ruota libera”. Il loro feeling è così evidente anche fuori dai panni di Anna e Marco, che in molti hanno pensato che tra loro ci fosse qualcosa di più, sopratutto dopo la loro brillante performance al Festival di Sanremo 2022. “Ci hanno dati per fidanzati ma in realtà siamo amici. Ci confidiamo e ci supportiamo, l’ho voluto al mio fianco nella performance all’Ariston. Lui è fidanzato, io sono single e dedita al lavoro“, ha dichiarato la Giannetta a Nuovo Tv.

Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico: solo amici

Anche Maurizio Lastrico, intervistato da Today, ha confermato il forte legame con la collega Maria Chiara Giannetta: “L’amicizia ha un suo valore, non è la sottomarca. Delle volte capita. Sono fortunato che mi sia capitato con Maria Chiara, perché ha una predisposizione verso l’arte, verso il prossimo e verso le differenze delle persone che spero sia rara e non unica”. Ospiti della trasmissione “Da noi a ruota libera” i due attori sono stati coinvolti in un “test” dalla conduttrice Francesca Fialdini che ha messo alla prova il loro rapporto. “Cosa rende Maria Chiara speciale? Il fatto che non ci sia qualcosa di particolare, è sempre sorprendente”, ha detto Maurizio Lastrico. “Cosa perderebbe una donna se rinunciasse a Maurizio? Una persona sincera, che ha fiducia, che si fida, dopo un po’ ti apre il cuore”, ha risposto l’attrice.

