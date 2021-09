Maria Chiara Giannetta, sul set di Don Matteo 13/ “Anna Olivieri? Sia uomo che donna”

Maria Chiara Giannetta è pronta a indossare nuovamente la divisa del capitano Anna Olivieri in “Don Matteo 13”. Nei giorni scorsi, infatti, l’attore Maurizio Lastrico ha annunciato sui social che il cast della fiction è tornato sul set. Ricordiamo che la tredicesima stagione di “Don Matteo” segnerà l’uscita di scena di Terence Hill, sostituito da Raoul Bova, che ha già recitato al fianco di Maria Chiara Giannetta nella fiction di Canale 5 “Buongiorno mamma”. Intervista da Voila, l’attrice pugliese ha rivelato alcune sfaccettature del suo personaggio: “Sono innamorata di Anna, è una donna piena di complessi che solo il suo lavoro può stemperare. Ha molti preconcetti sugli uomini, tanto che questa cosa la porta a essere sia uomo che donna, ma durante la serie impara ad abbattere le sue barriere”.

Concorrenti ufficiali Grande Fratello Vip 6/ Da Miriana Trevisan a Jo Squillo

Maria Chiara Giannetta: dopo “Don Matteo” sarà “Blanca”

Tornata sul set di “Don Matteo 13”, Maria Chiara Giannetta si prepara anche per un nuovo ruolo da protagonista in “Blanca”, nuova fiction di Rai 1 diretta da Ian Michelini e prodotta da Lux Vide. Blanca Occhiuzzi è una giovane donna ipovedente che diventa una consulente della polizia, sfidando la diffidenza del Commissario Martusciello (Giuseppe Zeno) e dell’Ispettore Liguori (Pierpaolo Spollon). Il crime drama in 6 puntate è ispirato ai romanzi di Patrizia Rinaldi. “Blanca è una ragazza che ha perso la vista in seguito ad un incidente. Incontriamo questa ragazza che fa della diversità una sua forza, un superpotere. Personalmente penso che le diversità appartengano a tutti”, ha dichiarato l’attrice alla rivista Voila. Nonostante i grandi successo, Maria Chiara Giannetta ha ancora un sogno nel cassetto: “Il mio desiderio è quello di esplorare la mia dark side, mi piacerebbe un ruolo alla Nightcrawler o La pianista”.

LEGGI ANCHE:

Fabio Fulco "Cristina Chiabotto? Era immatura"/ "Non siamo rimasti in buoni rapporti"Cristina Marino: "Secondo figlio? Mi piacerebbe molto"/ "Luca Argentero è un papà..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA