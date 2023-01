Maria Chiara Milano Vieusseux, chi è la moglie di Matteo Bassetti/ “Primo incontro…”

Maria Chiara Milano Vieusseux, chi è la moglie di Matteo Bassetti

Maria Chiara Milano Vieusseux è la moglie di Matteo Bassetti, il virologo che, in piena pandemia, è stato spesso ospite delle trasmissioni televisive per rassicurare gli italiani e fare il punto sui contagi. Bassetti è diventato molto popolare grazie alla sua presenza in tv. Oltre ad essere riuscito a raggiungere traguardi importanti nel suo lavoro, Bassetti ha creato anche una splendida famiglia con la moglie Maria Chiara Milano Vieusseux con cui ha avuto due figli.

“Primo incontro nel 2001, ma non accadde nulla. Non che non mi avesse colpito: ero appena tornato dagli Stati Uniti, iniziavo a lavorare, trentenne del genere “voglio tutto subito” e quindi poco incline ai legami. Fase breve. L’anno successivo io e Maria Chiara ci siamo fidanzati, sei mesi dopo le ho chiesto di sposarmi e dopo altri sei mesi, era l’1 giugno 2003, eravamo marito e moglie”, ha raccontato lui al settimanale Chi nel corso di un’intervista.

Maria Chiara Milano Vieusseux e il rapporto con Matteo Bassetti

Maria Chiara Milano Vieusseux, con il marito Matteo Bassetti, è stata ospite di Domenica In all’interno della puntata trasmessa a maggio 2021. Nel salotto di Barbara D’Urso, la moglie di Bassetti ha svelato alcuni dettagli del loro rapporto. “Era un trentenne rampante figlio di un importante professore appena tornato da Yale. Si sentiva molto in auge, a suo modo di vedere…” , ha detto.

“Sono molto gelosa ma di cose concrete, se le persone si lanciano in grandi elogi social mi fa piacere, lui è un piacione. Sì, a lui fa proprio piacere, piacere appunto”, ha concluso.

