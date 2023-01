Matteo Bassetti/ “Variante Kraken arriverà anche da noi, facciamoci trovare pronti”

Il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, si è raccontato stamane ai microfoni di Storie Italiane, su Rai Uno. Si è parlato di covid e degli ultimi aggiornamenti riguardanti la nuova variante di covid, la cosiddetta Kraken. Matteo Bassetti ci ha comunque tenuto a rassicurare il popolo italiano, ed in particolare coloro che si sono sottoposti al vaccino contro il coronavirus nelle scorse settimane. “La variante Kraken – le parole di Matteo Bassetti in diretta tv sul primo canale – rientra nell’ambito della galassia Omicron”.

“Quindi non varia dal punto di vista dell’aggressività ma della contagiosità, fondamentalmente siamo di fronte forse alla variante più diffusiva vista col covid e uno dei virus respiratori più contagiosi della storia, ha la stessa contagiosità del morbillo”. Il professor Matteo Bassetti ha continuato: “Ciò che dobbiamo dire è che la variante Kraken per chi è vaccinato a ciclo completo non dà particolari problemi. Il messaggio deve andare invece al 70% di italiani over 65 e fragili che hanno deciso nel 2022, perchè probabilmente non vi era grande circolazione virale, di non vaccinarsi”.

BASSETTI: “IN ITALIA CI SI VACCINA CONTRO IL COVID SOLO SE SI HA PAURA”

“Gli italiani – ha continuato il noto camice bianco genovese – abbiamo capito che si vaccinano quando c’è paura ma così non deve essere. E’ come dire che siccome mi sono vaccinato per l’influenza l’anno scorso quest’anno non mi vaccino”.

“Oggi c’è un vaccino aggiornato sulla nuova variante Omicron – ha ricordato ancora l’esperto – quindi è sbagliato non sfruttare questa opportunità”. Bassetti ha concluso: “La variante del covid Kraken arriverà anche da noi, è solo questione di tempo, quindi è bene farsi trovare pronti. Facciamo un appello per chi ancora non l’ha fatto che vada a farsi la quarta o quindi dose di vaccino. Se forse l’avessimo chiamata dose di richiamo forse l’avremmo fatta di più”.

