Maria Chiara Milano Vieusseux, moglie Matteo Bassetti/ “E’ stato amore a prima vista”

Maria Chiara Milano Vieusseux è la moglie di Matteo Bassetti, il virologo oramai diventato un volto noto del piccolo schermo. Un “successo” che ha spinto la gente a interessarsi anche alla sua vita privata. Il Direttore Clinica Malattie Infettive Policlinico San Martino di Genova è felicemente sposato con la moglie Maria Chiara. Il primo incontro è avvenuto nel 2001 come ha raccontato proprio il virologo in occasione di una intervista rilasciata al settimanale Chi: “primo incontro nel 2001, ma non accadde nulla. Non che non mi avesse colpito: ero appena tornato dagli Stati Uniti, iniziavo a lavorare, trentenne del genere “voglio tutto subito” e quindi poco incline ai legami”.

Matteo Bassetti: "Serve Super Green Pass"/ "Carta verde solo a vaccinati e guariti"

Le cose però sono cambiate poco dopo. Per la precisione dopo un anno, visto che Matteo e Maria Chiara sono diventati una coppia: “l’anno successivo io e Maria Chiara ci siamo fidanzati, sei mesi dopo le ho chiesto di sposarmi e dopo altri sei mesi, era l’1 giugno 2003, eravamo marito e moglie”.

Maria Chiara Milano Vieusseux: “sono molto gelosa di Matteo Bassetti”

Maria Chiara Milano Vieusseux e Matteo Bassetti sono innamorati e felici. 18 anni fa il matrimonio, anche se all’inizio la bella Maria Chiara non lo voleva. ““E’ stato amore a prima vista” ha dichiarato Matteo Bassetti nello studio di Domenica Live da Barbara d’Urso rivelando – “ma all’inizio non mi voleva”. La moglie Maria Chiara ha commentato: “era un trentenne rampante figlio di un importante professore appena tornato da Yale. Si sentiva molto in auge, a suo modo di vedere…”.

Bassetti ai No Green Pass: "Manifestate in Mad su Zoom"/ Ma arrivano minacce di morte

Qualcosa è poi cambiato, visto che i due sono diventati una coppia. Maria Chiara non nasconde di essere anche molto gelosa del marito facendo però una doverosa precisazione: “gelosa si, ma di cose concrete, ma di cose concrete, se le persone si lanciano in grandi elogi social mi fa piacere, lui è un piacione. Sì, a lui fa proprio piacere, piacere appunto”. Infine parlando di Matteo Bassetti come padre ha aggiunto: “è eccezionale, molto presente nonostante la pandemia non ha mai mancato una volta a pranzo a casa per essere sempre con noi”.

LEGGI ANCHE:

Bassetti contro De Manzoni/ "Scrivete falsità e spingete italiani a non vaccinarsi!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA