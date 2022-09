Maria, concorrente Bake off Italia 2022/ I dolci come gesto d’amore per la famiglia

Maria, chi è la nuova concorrente di Bake Off Italia 2022

C’è anche la genovese Maria tra i nuovi concorrenti di Bake Off Italia 2022. La nuova edizione del programma riparte dalla presentatrice Benedetta Parodi, affiancata da quattro validissimi giurati. Sotto il famoso tendone infatti rivedremo Ernst Knam, Damiano Carrara, Clelia d’Onofrio e la new entry napoletana Tommaso Foglia, alle prese con assaggi, prove e valutazioni. Come dicevamo, tra i concorrenti della nuova stagione abbiamo la cinquantacinquenne genovese Maria. Andiamo subito a scoprire di chi si tratta e cosa possiamo aspettarci dalla nuova aspirante pasticciera. Dopo il trionfo di Daniela Ribezzo nella scorsa edizione, di sicuro anche Maria vuole tentare la scalata all’ambito titolo del cooking show della Parodi.

Maria e l’amore per la famiglia: “Se siamo insieme è tutto perfetto”

Cinquantacinque anni, di Genova. Maria è una casalinga, appassionata di dolci, pasticceria e innamorata più che mai della sua famiglia. Il motto che la contraddistingue è “se siamo noi 4 è tutto perfetto”. Esuberante, con una voce importante ed una fisicità che la porta a gesticolare parecchio. In questa nuova avventura televisiva, Maria vuole mettere tutta se stessa e superarsi con le sue creazioni e la sua creatività. L’amore per la pasticceria per Maria è casa ed emozioni da condividere con famigliari e amici. Riuscirà ad imporsi in questa nuova edizione di Bake Off Italia 2022? Lo scopriremo presto. E’ l’ora di mettere i dolci in forno.

