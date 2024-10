Diego Tavani e il confronto con Margherita a Uomini e Donne

Diego Tavani, al centro dello studio, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 7 ottobre 2024, si confronta con Margherita, la dama con cui è uscito e contro cui, la settimana scorsa, si era scagliato accusandola di essere uscita con Mario Cusitore nonostante fosse più grande di lei. “Con Margherita, siamo stati bene. Non è stata una serata eclatante. Penso di non piacerle abbastanza”, spiega Diego. “Sono stata bene, mi sono sentita ascoltata. Diego è un ragazzo intelligente”, replica Margherita che vorrebbe continuare ad uscire con lui anche se Diego tira il freno a mano avendo avvertito delle sensazioni negative.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 7 ottobre 2024/ Mario Cusitore diviso tra Morena e Margherita?

“Stai parlando al posto suo ma a te piace?”, chiede Gianni Sperti a Diego che ribadisce di essere sicuro di non essere l’uomo giusto per Margherita ma Maria De Filippi non ci sta. “Di’ che non ti piace e fai prima”, sbotta la padrona di casa. Mi sento troppo scrutato e osservato da Margherita”, si difende Diego ma Sperti aggiunge – “Stai dicendo un’altra cosa, ti stai arrampicando sugli specchi”.

Mario Cusitore, lite con Maura Vitale a Uomini e Donne/ Tina Cipollari sbotta: "Perché devi infangarla?"

Lo sfogo di Maria De Filippi su Diego Tavani a Uomini e Donne

Diego Tavani, nonostante tutti i dubbi, spiega che vorrebbe andare avanti “ma ho queste sensazioni…”. La conduttrice è infastidita: “E allora siediti. Quando avrai meno sensazioni, tornerai a sederti al centro”. Dopo il momento dedicato a Mario Cusitore e Maura Vitale, Maria De Filippi torna nuovamente sull’argomento Diego-Margherita.

“Mi dispiace che ci sei rimasta male. Ma io non posso fare finta di niente. Margherita dice che vuole continuare. Tu rispondi che hai la sensazione di non piacerle. Le balle vanno raccontate bene. Non sei il notaio dei sentimenti”, sbotta Maria. “Non avverto la sua sincerità” si difende Diego ma Maria è convinta che il problema sia Mario Cusitore e l’interesse che Margherita ha ammesso di provare nei confronti del cavaliere napoletano. Diego, però, non è d’accordo: “La competizione non mi fa paura”.

Ciro Solimeno, chi è il corteggiatore di Martina De Ioannon a Uomini e Donne/ "Con lui c'è chimica"