Mario Cusitore e Maura Vitale: scontro a Uomini e donne

Dopo un solo appuntamento, tra Mario Cusitore e Maura Vitale, nello studio di Uomini e donne, nel corso della puntata del 7 ottobre 2024, scoppia lo scontro a causa dell’intervista di Gianluca Rocchetti, ex fidanzato di Maura che ha accusato la dama di essere tornata in trasmissione per corteggiare Mario dopo averne parlato male. Dichiarazioni che hanno fatto nascere tanti dubbi in Mario che non crede totalmente all’interesse di Maura nei suoi confronti. “Sì, mi è venuto qualche dubbio su Maura”, ha ammesso Mario in studio. “Io mi sono lasciata a causa di bugie e manipolazioni”, replica Maura che poi svela di aver avuto un interesse per Mario sin dal primo provino ma di essersi poi fermata perché, nella scorsa stagione, era un corteggiatore del trono classico.

Mario, inoltre, accusa Maura di essere arrivata all’appuntamento con il mal di testa e di essere andata via dopo mezz’ora. Maura, però, non ci sta e accusa il 45enne napoletano di essere arrivato stranito per i commenti ricevuti sui social.

Tina Cipollari difende Maura Vitale da Mario Cusitore

Dopo aver ascoltato lo scontro tra Maura Vitale e Mario Cusitore, Tina Cipollari punta il dito contro Mario. “Ma perché devi infangare questa donna? Puoi arrivare stranito ad un appuntamento per quello che ti scrivono sui social?”, sbotta Tina che, poi, ribadisce di non avere molta simpatia per Maura ma di non tollerare l’atteggiamento di Cusitore.

“Devi sempre screditare le persone” replica Mario ma Tina ribatte ancora – “Ci sono dei precedenti, sappiamo come ti comporti…”. Maura conferma il proprio interesse per Mario e anche Gianni Sperti difende Maura: “Ma che senso ha venire qui per Mario e poi fingere un mal di testa?”. Mario, poi, alla domanda di Maria De Filippi che gli chiede se voglia mandarla via, decide di continuare a conoscere la Vitale.