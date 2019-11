Maria De Filippi caccia concorrente Tu si que Vales/ “Voglio una vergine”: lei va via

Inizia in modo teso la nuova puntata di Tu si que Vales 2019. Pietro, concorrente di questa sera, fa infatti prima spazientire tutti e quattro i giudici poi però scatena le ire di Maria De Filippi che non solo lo caccia dallo studio, ma lo lascia lei stessa. Tutto nasce da un’esibizione senza particolare significato che lascia i giudici perplessi. Lo stesso Rudy Zerbi ammette di non trovare senso nella performance e gli chiede di tagliare corto. Lui però ammette di avere un ultimo numero da sfoggiare e per il quale ha portato il materassino che ha messo a terra e che è alla vista di tutti. È a questo punto che fa una richiesta che lascia i presenti senza parole: “Per questo numero avrei però bisogno di una ragazza vergine!” Maria è basita, e lo fa notare “Ma ora secondo te una deve alzarsi e dire che è vergine?” È questo il là alla battuta del concorrente che fa infuriare Maria.

Maria De Filippi infuriata col concorrente: “Vada via ora!”

Il concorrente di Tu si que Vales scatena l’ira di Maria De Filippi quando fa notare che, in merito alla vergine da lui richiesta, “avrò bisogno anche di una certificazione”, parole che fanno scattare la conduttrice. “Per me lei può uscire subito. Dopo aver chiesto la certificazione direi che può andare a passi lunghi e ben distesi. – sbotta la De Filippi, che poi aggiunge – Sa cosa? Fino a quando non esce, esco io e rientro quando lei va via!” Così lascia lo studio davvero, mentre Rudy Zerbi invita il concorrente a fare lo stesso ma non prima di aver chiesto scusa a tutti. L’uomo lascia lo studio senza dire nulla, Maria allora riprende la sua postazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA