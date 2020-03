Maria De Filippi citofona in diretta a Sabrina Ferilli/ “Cialtrona, non guardi Amici”

Maria De Filippi ha deciso di incastrare l’amica Sabrina Ferilli e di farlo nel peggiore dei modi: in diretta televisiva in prima serata! La nuova puntata del serale di Amici 19 inizia infatti con una premessa della conduttrice: “C’è una mia cara amica alla quale ricordo sempre di vedere Amici che è anche in diretta, ma non so se lo guarda realmente. Ora lo scopriremo”. L’amica in questione è proprio Sabrina Ferilli che Maria, con l’aiuto di un’inviata, va a citofonare addirittura a casa. “Se sta seguendo Amici saprà che siamo noi a citofonare, altrimenti…” dichiara la conduttrice.

Sabrina Ferilli, gaffe in diretta: Maria De Filippi “Non guardi Amici!”

Detto, fatto: Maria De Filippi riesce davvero ad incastrare l’amica che, in effetti, non sta guardando Amici. Infatti quando l’inviata fa il nome di Maria De Filippi l’attrice crede che sia uno scherzo, e riattacca due volte il citofono. Maria interviene allora in prima persona e esce allo scoperto, così sbotta contro l’amica: “Cosa stai guardando?” Lei prende tempo, poi è di nuovo la De Filippi ad attaccare: “Cialtrona! Non stai guardando Amici altrimenti avresti saputo che stavo per citofonarti!” È a questo punto che la Ferilli accende la tv e scopre di essere in diretta su Canale 5. “Ma tu sei matta, non stai bene!” sbotta l’attrice che, poco dopo, viene raggiunta fino dentro casa!

