Maria De Filippi commossa alla camera ardente di Raffaella Carrà/ “Faceva emozionare”

Ieri, partendo dalla sua abitazione a Roma, il feretro di Raffaella Carrà è stato trasportato al Campidoglio, passando per i luoghi simbolo della sua carriera. Una volta arrivato a destinazione, è stata aperta al pubblico la camera ardente. Tantissimi si sono messi in fila per poter dare unultimo saluto alla grande della Tv, telespettatori ma anche amici e volti noti dello spettacolo; tra questi anche Maria De Filippi. La conduttrice di Canale 5 ha avuto occasione di incontrare la Carrà più volte negli ultimi anni: dall’ospitata ad Amici fino alla chiacchierata fatta nello show “A raccontare comincia tu”, ultimo di Raffaella. In quell’occasione le due regine della Tv si scambiarono confidenze e battute, oltre che considerazioni. Ricordando tutto questo e tutto ciò che la Carrà è stata per il suo pubblico, la De Filippi le ha dato il suo ultimo saluto non senza commozione.

Maria De Filippi e l’ultimo saluto a Raffaella Carrà

Proprio Maria De Filippi, dopo la notizia ella sua morte, ha voluto salutare Raffaella Carrà con un lungo e personale messaggio, reso poi noto attraverso i social dei suoi programmi Tv. In questo la conduttrice ha ricordato l’importanza della Carrà per la televisione italiana e non solo. “Raccontava storie e continuerà a farlo, faceva emozionare e continuerà a farlo, sapeva cantare e continuerà a farlo, sapeva ballare e continuerà a farlo, sapeva intrattenere e continuerà a farlo. Lei è e sempre sarà la televisione con la T maiuscola, quella a cui tutti ambiscono.” ha scritto la De Filippi alla collega e amica che non dimenticherà mai.

