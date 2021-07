Corteo funebre Raffaella Carrà/ Diretta streaming video: tappe e orari (oggi 7 luglio)

DIRETTA CORTEO FUNEBRE RAFFAELLA CARRÀ: ECCO LE 4 TAPPE A ROMA FINO ALLA CAMERA ARDENTE

Il corteo funebre per l’ultimo saluto della città di Roma a Raffaella Carrà, morta lunedì pomeriggio all’età di 78 anni in seguito a una battaglia contro la malattia, avrà luogo quest’oggi, mercoledì 7 luglio 2021. A comunicare le tappe e gli orari è stato Sergio Japino, storico ex compagno della regina della tv e del varietà, mediante la pagina Facebook ufficiale della Raffaella nazionale. Il programma prevede la partenza del corteo funebre alle 16 dalla sua abitazione, ubicata al civico 21 di via Nemea 21. Dopodiché, sono previste soste di un minuto per il pubblico saluto all’artista presso l’auditorium Rai del Foro Italico (via Lauro de Bosis), la RAI di via Teulada 66, il Teatro delle Vittorie, la RAI di viale Mazzini 14 e il Campidoglio.

L’apertura della camera ardente, com’è noto, avverrà invece alle 18 e si protrarrà sino a mezzanotte. L’ingresso sarà dalla Cordonata e poi, attraverso piazza del Campidoglio e la scalinata del Vignola, si guadagnerà l’accesso alla Sala Protomoteca. Momenti di forte commozione sono previsti all’interno e all’esterno di questi ambienti, che nella carriera di Raffaella Carrà hanno rappresentato tanto e costituiscono degli autentici luoghi del cuore.

CORTEO FUNEBRE RAFFAELLA CARRÀ: IL PROGRAMMA DI GIOVEDÌ E VENERDÌ

Esaurito il corteo funebre, la commemorazione di Raffaella Carrà proseguirà nelle successive due giornate, con un programma ben noto. Giovedì 8 luglio, innanzitutto, l’apertura della camera ardente è fissata dalle 8 alle 12 e, poi, dalle 18 sino alle 24. Venerdì 9 luglio, invece, alle 12, il frangente più difficile: quello dell’addio a Raffaella, con la cerimonia funebre nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, in piazza del Campidoglio, dove è già stata annunciata la possibilità di accesso per le testate giornalistiche e per le telecamere televisive.

Japino ha infine voluto rivolgere un appello in queste ore segnate da un dolore incredibilmente profondo: “Chiedo a tutti i suoi fans, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento alle 12 di questo venerdì, per offrire tutti insieme l’ultimo saluto virtuale a Raffaella”. Siamo già sicuri che lo Stivale si fermerà per lei.

RAFFAELLA CARRÀ, COME SEGUIRE IL CORTEO FUNEBRE IN DIRETTA STREAMING

La Rai ha previsto per il pomeriggio di oggi 7 luglio alle 16.45 un programma speciale “Ciao Raffaella” dedicato all’artista. Il racconto dell’omaggio alla grande artista sarà a cura del Tg1, dalle 15.50 alle 17.40: in studio Emma D’Aquino e in collegamento tanti ospiti. Per di seguire il corteo funebre e gli speciali dedicati a Raffaella Carrà in diretta streaming basta cliccare qui

