Maria De Filippi, dedica a Carlo Conti ad Amici 19/ “Ti voglio un gran bene, davvero”

“Non sono felice, Carlo è come un fratello” aveva detto Maria De Filippi in conferenza stampa in merito alla sfida in fatto di ascolti tra Amici e La Corrida di Rai1, condotta proprio dal collega e amico. E questa sera, proprio nel corso della diretta del serale di Amici 19, Maria ha voluto ulteriormente omaggiare Carlo. La conduttrice ha infatti rivolto delle bellissime parole al collega: “A proposito di semafori, volevo salutare Carlo Conti che in questo momento sta facendo la Corrida con tutti i semafori del caso. Volevo darti un grande bacio e dirti che ti voglio un gran bene, davvero davvero!”

Maria De Filippi, dedica per Carlo Conti ad Amici: lui aveva detto…

Un gesto fatto col cuore da parte di Maria De Filippi a Carlo Conti nel corso della diretta di Amici 19. D’altronde, anche il conduttore aveva commentato la sfida del venerdì con la De Filippi. Queste le sue parole: “Maria mi ha subito telefonato per dirmelo, ma io sono tranquillo, non vivo mai il mio lavoro come una gara.” Poi in un’altra occasione ha ammesso: “Quest’anno c’è Maria dall’altra parte, mentre l’anno scorso c’era Paolo Bonolis con Ciao Darwin, ma per me non cambia nulla”. Dunque, nessuna rivalità tra i due colleghi, rimane stima e una grande amicizia, come palesato anche stasera in diretta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA