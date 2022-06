“Maria de Filippi difende le persone che le stanno simpatiche”/ L’attacco di Angela Iorio ex Uomini e Donne

Angela Iorio: perché ha lasciato Uomini e Donne?

Angela Iorio è stata una protagonista del trono over di Uomini e Donne. Tre anni fa la ex dama era riuscita a conquistare l’attenzione del pubblico, generando anche qualche polemica: “Sono passati tre anni ma ancora tantissima gente mi riconosce. Penso per il mio nervosismo che esplodeva in centro studio”, ha detto Angela intervistata da PiùDonna. Angela Iorio ha vissuto momenti belli a Uomini e Donne, ma l’idillio è stato spezzato dagli opinionisti: “Tina Cipollari e Gianni Sperti mi hanno presa di mira. Il loro lavoro è proprio questo: creare la dinamica per far sì che il personaggio si innervosisce e si crea il litigio, così il programma fa audience”. Secondo la ex dama, che si innervosisce ancora al pensiero di quegli attacchi, gli opinionisti e la padrona di casa Maria De Filippi facevano finta di non capirla: “Spesso lei difende le persone che le stanno simpatiche, con me non lo ha mai fatto. Sicuramente perché quando piangevo e mi arrabbiavo io facevo audience. Io ci tornerei solo ad una condizione: che Maria accetta di parlare con me”.

Angela Iorio: “Gemma è stata molto cattiva”

Angela Iorio, nella lunga intervista a PiùDonna, ha parlato anche di Gemma Galgani, storica dama del trono over di Uomini e Donne che non ha ancora trovato l’amore: “Prima la difendevo molto perché mi sembrava una vittima… Successivamente ho notato che Gemma ce l’aveva con me. Un certo Paolo, che era sceso per lei, mi aveva offerto di regalarmi una crociera tramite l’azienda con cui lavorava che faceva queste promozioni. Ma quella cattiva di Gemma andò vicino a lui e gliela fece negare: non me l’ha data più”. E ha aggiunto: “Lei vuole stare nello studio, è di una incredibile ipocrisia”. Nonostante gli attacchi subiti, Angela Iorio ha dei ricordi belli vissuti a Uomini e Donne: “Le emozioni, io ho vissuto tante emozioni. Ci sono state un paio di persone che mi hanno fatto stare bene. Ma Maria De Filippi più di tutti”. Maria De Fillipi deciderà di incontrare per riaverla in studio?

