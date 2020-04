Maria De Filippi, discorso ai finalisti di Amici 19/ “Bellissimo percorso, bravi!”

Inizia in modo particolare la finale di Amici 2020. Prima di dare il via alla gara, Maria De Filippi chiede ai quattro ragazzi che, dopo mesi di prove e sforzi, sono arrivati fin qui di accomodarsi un minuto perché ha da dire loro delle cose. Maria De Filippi parte con Gaia, svelando che la loro conoscenza avviene non quest’anno ma due anni fa. “In quell’occasione, due anni fa, mi facesti sentire i tuoi pezzi ma con difficoltà alla fine ti dissi che non eri pronta. Sei però tornata quest’anno e le cose sono andate diversamente”, dichiara la conduttrice. Poi è il turno di Giulia Molino, di cui loda l’anima e il cuore messo sul palco: “Sei una ragazza pura, canti Napoli o Cocciante con grande cuore ma sai anche rappare”, ammette la conduttrice.

Maria De Filippi e i complimenti ai 4 finalisti di Amici 2020

Maria De Filippi si dedica anche ai due ballerini rimasti in gara: Javier e Nicolai. La conduttrice di Amici 2020 li ritiene molto simili, soprattutto caratterialmente. Ricorda allora quando all’inizio litigavano così duramente “e poi vi ho visto andare d’accordo, confrontarvi amichevolmente, farvi i complimenti a vicenda e addirittura organizzare le vacanze insieme” racconta. Per tutti e quattro un grande in bocca al lupo per la finale ma anche per il percorso che li attende una volta fuori dal programma: “Avete fatto un bellissimo percorso!”



