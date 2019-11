Maria De Filippi lascia Mediaset?/ “Proposta bomba da Apple Tv+ per i suoi show”

Maria De Filippi, uno dei fulcri e diamanti di Mediaset, potrebbe lasciare Canale 5 portando con se tutte le sue trasmissioni e spostarsi altrove. Una possibilità che pare quasi impossibile anche da pensare ma che potrebbe essere tra le valutazioni della conduttrice dopo una proposta shock. Pare infatti che la madre di trasmissioni come Amici, Uomini e donne, C’è posta per te, Temptation Island e Tú sí que vales abbia ricevuto una proposta di quella alle quali è davvero difficile rifiutare. A fargliela Apple Tv+, servizio streaming, simile a Netflix, che propone contenuti televisivi ad un prezzo basso. Il nuovo colosso cerca insomma di fare concorrenza a nome come Amazon Prime Tv, Disney+ e lo stesso Netflix cercando collaborazioni importanti come quella con la De Filippi.

Apple Tv+: Maria De Filippi come Oprah Winfrey?

Stando a quanto riportato da Dagospia, la cifra messa sul tavolo dalla Apple per questo eventuale accordo con Maria De Filippi sarebbe praticamente quasi impossibile da rifiutare. La conduttrice è proprietaria con RTI della società di produzione televisiva Fascino PGT. Infatti va ricordato che la società rimane vincolata al 50% a Mediaset. Di fronte a questi presupposti pare comunque molto difficile che la De Filippi abbandoni Mediaset per sbarcare nel nuovo colosso con tutti i suoi show. Al contempo va però fatto notare che Apple Tv+ è già riuscita in un’impresa simile, riuscendo a trovare un accordo per traghettare sulla piattaforma tutte le trasmissioni della grande conduttrice televisiva statunitense Oprah Winfrey. Maria De Filippi valuterà la proposta?

© RIPRODUZIONE RISERVATA