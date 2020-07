Maria De Filippi/ “Maurizio Costanzo? Vorrei essere come lui. Non si arrabbia, io…”

Maria De Filippi è la protagonista di un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale OGGI, in edicola da domani 2 luglio. La conduttrice, perla di Canale 5, si racconta partendo dal lavoro e arrivando fino al rapporto col marito Maurizio Costanzo. È proprio per il suo compagno che ha parole di grandissima stima: “Maurizio è centrale in tutto, è quercia, c’è.” ha esordito infatti la De Filippi. Per poi aggiungere “Io vorrei tanto essere come lui. Lui non strappa, non si arrabbia, mentre a me parte l’embolo.” La conduttrice ammette, infatti, di ammirare qualità di suo marito che non fanno affatto parte di sé: “Mi piacerebbe poter contare su una buona dose di pacatezza, potermi sedere al tavolo e affrontare una discussione con distacco.”

Maria De Filippi, dal rapporto con Costanzo alla scelta di fare Amicim Speciali

Maria De Filippi, invece, quando si arrabbia non riesce a trattenersi. “la delusione mi pervade e mi condiziona, perché cela sempre un profondo investimento umano. – ha ammesso la conduttrice di Canale 5 alle pagine del noto settimanale – E io non so controllarmi, mi prenderei a schiaffi. Poi il giorno dopo magari mi è passata, ma lì per lì, davanti alla delusione sono una belva”, ha concluso. La moglie di Costanzo ha inoltre svelato come Mediaset non abbia imposto una messa in onda di Amici in tempi di emergenza coronavirus, ma sia stata invece lei a prendere una decisione. “Pier Silvio Berlusconi mi ha lasciato libera di decidere, ma sapevo che se non avessi fatto Amici sarebbe stato un casino per la pubblicità, e io l’ho fatto”, ha dichiarato.



