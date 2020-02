Maria De Filippi “Sanremo con Sabrina Ferilli? Magari”/ “Se Amadeus ci chiama, noi..”

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli conduttrici del Festival di Sanremo? Una possibilità a quanto pare non così irreale, almeno stando alle dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice nel corso della conferenza stampa di Amici. “Sanremo con Sabrina Ferilli? Io con lei lo farei subito. Se Amadeus dovesse chiamarci, io lo farei subito. Lei avrebbe problemi, non io”, ha ammesso la De Filippi, confermando il desiderio che aveva però già espresso nel corso di una precedente intervista rilasciata a Fanpage. “Condurre Sanremo con Sabrina Ferilli? Magari, – aveva dichiarato la conduttrice, convinta però di parlare di una proposta impensabile – non ce lo proporranno mai, ma io lo farei su una gamba sola con lei. Potrebbe essere il Sanremo suo con me accanto”.

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli conduttrici del Festival di Sanremo? Proposta per Amadeus

Sabrina Ferilli, dal canto suo, in quell’occasione aveva replicato a Maria De Filippi così: “A lei piace quell’idea di mettermi in mezzo e tirarmi gli aeroplanini di carta addosso. Certo, sarebbe molto bello per lei, in questo modo. Farebbe la mia valletta”. Amadeus potrebbe però accogliere le parole delle due colleghe e invitarle ufficialmente al prossimo Festival. Maria si è inoltre espressa sull’ultimo festival e sulle posizioni abbastanza basse conquistate da alcuni degli ex talenti di Amici. “Ex talenti classificati bassi a Sanremo? Dipende dal regolamento”, ha ammesso. Infine, ha concluso: “Le case discografiche prima snobbavano i talent perché la fase di talent la facevano loro, poi non hanno più avuto soldi e si sono accorti dei talent”.

