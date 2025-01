Maria De Filippi “on fire” con la seconda storia di C’è posta per te, nella quale ha dovuto intercedere tra una mamma, Lucia, e il figlio Claudio, per una lite con la nuora Samantha che li ha allontanati. A divertire i social è stata la reazione mostrata dalla conduttrice, nota per la sua diplomazia, eppure in diversi momenti ha mostrato di essere in procinto di perdere la pazienza, soprattutto di fronte all’incoerenza dell’uomo, che ha parlato dell’allontanamento con la madre, dimostrando però di non aver fatto nulla per riavvicinarsi a lei dopo le scuse ricevute.

“Ma tu devi anche avere il coraggio ogni tanto nella vita, Claudio!“, ha sbottato la conduttrice durante il confronto con Claudio. Qualcuno ha ironizzato sui social su questo confronto: “Tra poco chiameranno la busta per Maria e Claudio“.

Maria De Filippi sbotta a C’è posta per te: la reazione dei social

“Tu stai lì ad attendere che succeda qualcosa, l’apparizione della madonna“, ha aggiunto Maria De Filippi in un altro passaggio diventato virale sui social. In effetti, il punto sollevato dalla conduttrice di C’è posta per te, e condiviso dagli utenti sui social, è che mamma e figlio si siano allontanati per rancori che si potevano chiarire molto prima, invece ci hanno messo 7 anni nei quali chiaramente il rapporto si è incrinato.

Infatti, la sensazione di molti utenti è che alla fine il figlio di Lucia abbia semplicemente rinnegato la sua famiglia di origine. Ed è anche uno dei motivi per i quali in molti non credono che l’apertura della busta sia effettivamente risolutiva.