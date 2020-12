Maria De Filippi “sponsorizza” Sangiovanni Amici 20 al GF Vip/ Chi è? Web scatenato!

Una bellissima sorpresa quella di Maria De Filippi al Grande Fratello Vip 2020. La conduttrice ha deciso di stupire Tommaso Zorzi che l’aveva nominata nel corso degli scorsi giorni, sottolineando tutta la sua stima per lei. Prima di ‘entrare’ nella Casa però saluta tutti i presenti nello studio del Grande Fratello, a partire da Alfonso Signorini. Molti telespettatori hanno però notato subito un dettagli: la posizione della De Filippi. La conduttrice è nello studio di Amici e siede ad un banco degli allievi di quest’anno. È infatti visibile un nome in particolare, quello di Sangiovanni. Si tratta di uno dei cantanti di questa edizione, secondo alcuni, scelto di proposito da Maria, in qualche modo, per ‘sponsorizzarlo’.

Maria DE Filippi “sponsor” di Sangiovanni? Il web mormora

Alla vista di Maria De Filippi seduta al banco di Sangiovanni invece che ad una semplice seduta, il web si è scatenato. Ecco alcuni commenti: “Maria De Filippi al GF, seduta al banco di #sangiovanni, proprio un caso direi”; e ancora “#GFvip e l’endorsement potente a #sangiovanni”, e c’è chi l’ha criticata “Maria seduta al banco di #SanGiovanni è l’apice del CATTIVO GUSTO. Come spingere il suo pupillo al grande pubblico già ora #GFvip”.



