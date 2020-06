Maria De Giovanni/ “Il mio libro è un viaggio di speranza” (Da noi… a ruota libera)

Pubblicità

Maria De Giovanni ospite della nuova puntata di “Da noi…a ruota libera“, il programma condotto da Francesca Fialdini e trasmesso domenica 7 giugno 2020 su Raiuno. L’autrice e scrittrice ha annunciato la sua presenza con un post pubblicato sui social in cui ha scritto: “La felicità continua così…con #ilmareditutti #donnacoraggio #ufficialealmeritodellarepubblicaitaliana Domani alle 17:30 sarò ospite della trasmissione di Rai 1 – Da Noi A Ruota Libera – parleremo della mia storia e del #mareditutti. Naturalmente seguiteci ..”. Un appuntamento che si preannuncia imperdibile visto che la redattrice del quotidiano di Puglia presenterà e discutere dell’importantissimo progetto “Il mare di tutti” giunto quest’anno alla seconda edizione. Si tratta di un progetto fortemente voluto fortemente voluto dall’Associazione Sunrise di Borgagne presieduta proprio da Maria De Giovanni, una giovane donna malata di sclerosi multipla. “Sono felice del risultato ottenuto” sono le parole di Maria De Giovanni che precisa – “il nostro obiettivo è quello di scardinare ogni pregiudizio e avere un mondo libero da tutte le malattie. Ho lottato duramente e lavorato tantissimo per la realizzazione di questo progetto, per dare una risposta vera e tangibile sul territorio. Sono circa cinquanta le persone in lista e metà di queste arrivano da fuori questo sta a testimoniare che il Salento è un polmone di aria pura, dove esiste il mare di tutti che dà la possibilità di fare la talassoterapia”.

Maria De Giovanni, il libro “Sulle orme della sclerosi multipla”

La storia di Maria De Giovanni è quella di una donna che non si è mai arresa. Una terribile esperienza che la donna ha voluto raccontare e condividere nel libro autobiografico “Sulle orme della sclerosi multipla” e non solo; Maria, infatti, è impegnata in prima linea con tutti i malati affetti da sclerosi per cui ha fondato anche l’associazione Smais (Sclerosi multipla associazione italiana sunrise).Nonostante giovanissima le viene diagnosticata la sclerosi multipla, la donna non si è mai arresa. Non sono mancati i momenti di smarrimento e difficoltà, momenti che ha condiviso e raccontato nella sua opera prima che ha presentato così: “in questo libro ho messo a nudo la mia dignità di donna e di mamma. Questo libro è un viaggio di speranza, un viaggio di spiritualità. Un viaggio metaforico con le persone che mi sono state accanto nei momenti in cui sono caduta e in quelli in cui mi sono rialzata”. Un libro autobiografico, edito da Grauseditore, che ha riscosso un grandissimo successo in Italia e nel mondo e che un intento benefico visto che tutti i soldi ricavati dalle vendite del libro sono devoluti all’associazione Sunrise sclerosi multipla di cui è fondatrice e che si occupa di sostenere ed aiutare i tantissimi malati affetti da questa patologia.