Maria De Luca e Mattia, moglie e figlio Gabriele Cirilli/ “Siamo una squadra”

Gabriele Cirilli e la moglie Maria De Luca, stanno insieme dal 1984. Nel 2001 la coppia ha avuto un figlio, Mattia, di 20 anni. “La prima volta che l’ho vista aveva i jeans, le Clark, una camicetta con il maglioncino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo, senza un filo di trucco. Mi innamorai subito. Eppure l’immagine di lei, splendida nella sua semplicità, ce l’ho ancora impressa nella memoria”, ha raccontato l’attore a Grand Hotel. Inizialmente il loro amore è stato ostacolato dal padre di Maria, che avrebbe voluto che Cirilli intraprendesse una carriere più sicura di quella di attore: “Siamo stati ostacolati, come Romeo e Giulietta. Lei arriva da una famiglia di medici, suo padre era un po’ il capoccia del paese. Per noi aveva già scritto un certo destino: farmacia in proprio per lei e per un me un lavoro come magazziniere nella stessa struttura… C’è voluto del tempo per fargli capire che facevo sul serio”, ha dichiarato l’attore a Gente.

“Stiamo insieme da 37 anni, quando abbiamo festeggiato i 25 anni insieme ci siamo risposati e nostro figlio ci ha portato le fedi“, ha detto Gabriele Cirilli in una recente intervista a Verissimo. Maria De Luca ha sempre creduto nel talento del marito, come ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin: “Me lo riconferma ogni volta che lo vedo… Ogni volta che è sul palco è sempre un’emozione vederlo. Per me è un mito. È un attore strepitoso”. Visibilmente commossa, Maria ha aggiunto: “Penso di essere forse la persona più fortunata sulla terra, Gabriele è un compagno, un amico, mi sostiene. Mi porta la colazione a letto la mattina, cucina lui, siamo una squadra, ci dividiamo i compiti“. Gabriele Cirilli e la moglie Maria De Luca hanno anche spurato momenti difficili, quando l’attore ha vissuto una forte depressione dovuta a problemi economici: “Mi ha anche aiutato economicamente quando c’è stato bisogno. Lei mi ha dato la forza per superare anche i momenti difficili”.

