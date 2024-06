Gabriele Cirilli e la fede: “Gesù vero padre immolatosi per i figli”/ “Papa Francesco è vicino a noi comici”

LA FEDE DI GABRIELE CIRILLI E IL SORRISO DI DIO: “L’INCONTRO CON PAPA FRANCESCO MI HA COLPITO MOLTO”

«Il sorriso, credetemi, oltre ad essere una medicina miracolosa è anche l’unica arma contro tutte le guerre»: lo scrive Gabriele Cirilli, il comico abruzzese volto storico di Zelig e di molti programmi Rai, sul suo profilo Instagram diverse settimane dopo l’incontro avvenuto in Vaticano con Papa Francesco. Lo scorso 14 giugno 2024 infatti il Santo Padre ha accolto in Udienza comici e artisti da tutto il mondo, celebrando il valore della risata e del sorriso compartecipe di Dio: sui social Cirilli si è preso del tempo per voler raccontare bene cosa è cambiato in lui da quell’evento, tutt’altro che “retorico”.

«Questo incontro con il Papa rappresenta per me qualcosa di speciale e non volevo condividerlo solo con gli altri comici», scrive l’attore ricordando quella intensa mattinata passata con celebrità del mondo della risata in tutto il mondo. «Il vostro talento è un dono, un dono prezioso. Insieme al sorriso diffonde pace, nei cuori, tra le persone, aiutandoci a superare le difficoltà e a sopportare lo stress quotidiano. Ci aiuta a trovare sollievo nell’ironia e a prendere la vita con umorismo», sottolineava Papa Francesco nel discorso ai comici con piena lode per lo sforzo di consegnare al pubblico anche uno sguardo ironico delle problematiche sociali, «Lo fate raccontando storie di vita, narrando la realtà, secondo il vostro punto di vista originale; e in questo modo parlate alla gente di problemi piccoli e grandi». Per il Papa, come ricordava Gabriele Cirilli nell’intervista a “Famiglia Cristiana” dopo l’evento in Vaticano, non è un’eresia ribadire che «quando riuscite a far sgorgare sorrisi intelligenti dalle labbra anche di un solo spettatore fate sorridere anche Dio».

CIRILLI, GESÙ E L’INCONTRO CON PADRE EGIDIO: “ERA IN CONTATTO CON DIO. PAPA FRANCESCO ME LO RICORDA”

Gabriele Cirilli ha fede da molti anni, crede in Gesù e nella Chiesa grazie all’iniziale insegnamento dei genitori ma coltivata dallo straordinario incontro con Padre Egidio, parroco di San Francesco di Paola a Sulmona: l’attore e comico racconta di come per lui ancora oggi Gesù è il padre che ha donato tutto, «si è immolato per i propri figli, come fa un vero padre. Poi, chiaramente, come tutte le cose messe in mano agli uomini, hanno delle mutazioni o trasformazioni, ma resta il fatto che sono riuscito a trovare il Figlio e lo Spirito Santo in Padre Egidio».

Secondo Cirilli, il sacerdote che gli ha cambiato la vita era davvero in contatto con Dio: dallo sguardo che aveva quando celebrava le messe alla comunicazione costante della fede nella vita di tutti i giorni. L’attore è commosso nel ricordare la testimonianza di Padre Egidio, sempre presente fin dai sacramenti iniziali (Comunione, Confessione, Cresima) per giungere al matrimonio con Maria De Luca celebrato, al battesimo del figlio e purtroppo a che i funerali di entrambi i genitori Cirilli: «Mi è stato vicino sempre, fino alla sua di morte avvenuta durante il Covid». Secondo quanto testimoniato da Cirilli sui social, a due settimane dall’evento con i comici di tutto il mondo, l’incontro con Papa Francesco è stato un po’ come entrare nuovamente in rapporto con l’umanità di Padre Egidio: «Papa Francesco, è una persona molto simile a Padre Egidio. Me lo ricorda in tutto quello che fa e dice, anche come prega. Ed esattamente come padre Egidio è vicino a tutti, persino ai comici».

