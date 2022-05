Maria Di Donna (Meg), la moglie di Roberto Saviano/ L’amore comune per Napoli

Roberto Saviano, che ha conquistato la popolarità grazie al romanzo “Gomorra“, che ha ispirato la serie Tv, è sempre stato riservatissimo e ha parlato raramente della sua vita privata. Nella sua vita privata lui non ha mai amato i colpi di testa, non a caso è al fianco della stessa donna da anni. L’amore della sua vita è Maria Di Donna, meglio conosciuta come Meg, che ha in comune con lui l’origine (entrambi sono napoletani), nonostante entrambi non vivano più nella città partenopea per motivi di sicurezza. Lo scrittore è infatti sotto scorta.

Roberto Saviano/ “Il coraggio è sempre una scelta: con Giovanni Falcone…”

In un primo momento la coppia ha cercato di tenere nascosta la propria storia d’amore. In un primo momento hanno convissuto a Roma, pur alternando periodi a New York, dove lui ha un appartamento.

L’amore tra Maria Di Donna (Meg) e Roberto Saviano

Pur avendo un compagno così popolare, Meg non è certamente una donna che ama vivere nell’ombra. Lei è infatti conosciuta per avere fatto parte dei 99 Posse, band che ha vissuto l’apice del successo negli anni ’90. Da ragazzina si era appassionata soprattutto alla musica napoletana, ma ha poi scoperto di avere una passione per il jazz, puntando su sonorità che mescolano entrambi i generi.

Roberto Saviano usa bimbo mutilato contro la Russia/ Ma lo martoriò una bomba Ucraina

L’incontro con i colleghi risale al periodo dell’università. I ragazzi avevano capito di avere interessi in comune e hanno così deciso di iniziare l’attività con il gruppo. Ne 2005 i 99 Posse si sono sciolti, per poi riunirsi quattro anni dopo, ma senza la presenza di Maria, che ha invece proseguito come solista. Saviano e Meg hanno due figli, di cui però si sa davvero pochissimo.

LEGGI ANCHE:

Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi/ "Il tradimento sessuale non è importante"

© RIPRODUZIONE RISERVATA