Maria e Carlotta, mamma e figlia a “Chi vuole sposare mia mamma?”/ “Un uomo tatuato…”

Maria e Carlotta, mamma e figlia: la scelta a “Chi vuole sposare mia mamma?

Per Maria Corso e Carlotta è arrivato il momento della fatidica scelta nella nuova puntata di “Chi vuole sposare mia mamma?”, il programma di Caterina Balivo in onda questa sera su Tv8. Chi sarà, dunque, la scelta di mamma e figlia per l’inizio di una frequentazione che potrebbe trasformarsi in una storia d’amore? In attesa di scoprirlo, Maria e Carlotta hanno svelato le caratteristiche dell’uomo ideale per la mamma ed entrambe concordano su alcune caratteristiche.

Maria ama gli uomini tatuati e Carlotta condivide la scelta della madre anche se preferirebbe per la mamma un compagno che non abbia il corpo totalmente ricoperto dai tatuaggi. Entrambe, inoltre, amano l’uomo con i capelli lunghi e non vorrebbero mai un uomo amante della discoteca. “Ci sta ogni tanto andare in discoteca, ma non sempre”, spiega Carlotta. “Essendo una musicista preferisco la musica dal vivo”, aggiunge Maria che non ama avere accanto un uomo basso.

Maria e Carlotta: la rinuncia per amore

Molto unite al punto che se Carlotta, in futuro, dovesse trasferirsi per qualsiasi motivo Maria la seguirebbe, mamma e figlia, in vista della scelta finale nella nuova puntata di “Chi vuole sposare mia mamma?”, hanno raccontato alcuni dettagli della loro vita insieme. Maria ha svelato di essere rimasta incinta di Carlotta quando aveva solo 19 anni e di aver rinunciato a Sanremo per lei. “Sole cuore e amore è il mood di mamma”, racconta Carlotta.

Per Maria è così arrivato di scegliere l’uomo con cui ha avvertito, sin da subito, una forte sintonia. Una scelta sulla quale peserà anche il giudizio di Carlotta. Mamma e figlia, tuttavia, hanno già dimostrato di avere molte idee in comune: la scelta, dunque, ricadrà sullo stesso uomo?

