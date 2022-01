Maria Elena Boschi e Giulio Berruti in crisi?/ Più innamorati che mai ad alta quota

Secondo alcune persone Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sarebbero stati in crisi. A scongiurare ogni tipo di rottura all’interno della coppia ci hanno pensato i diretti interessati che sono stati paparazzati sulle piste da sci a Cortina dove la coppia ha passato gli ultimi giorni di feste e si è cimentata tra piccole discese a spazzaneve e baci appassionati.

L’unica crisi che al momento attanaglia la coppia Boschi Berruti è però quella con gli sci, la parlamentare infatti, è stata vista in palese difficoltà in questa disciplina sportiva e si è totalmente affidata alla sua dolce metà per imparare a muovere i primi passi lasciandosi anche a andare a dolci carezze e baci dopo le prime soddisfazioni sciistiche della donna.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti passione ad alta quota

Ad alta quota però Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non si sono cimentati solo con gli sci ma hanno partecipato anche a cene gourmet e aperitivi mondani negli hotel più esclusivi della zona concedendosi anche a vernissage in una galleria d’arte e pranzi della Contessa Daniela Memmo.

Secondo le informazioni date da persone vicine alla coppia, riportate da Dandolo sul settimanale Oggi, la parlamentare coltivi da un po’ di tempo il sogno di diventare madre, un progetto che potrebbe realizzarsi in un breve arco temporale, più breve del tempo che la coppia dovrà aspettare per le nozze, al momento lontane a causa degli impegni professionali di entrambi.

