Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, innamorati per le vie di Roma/ Quando le nozze?

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: innamorati per le vie di Roma

Amore a gonfie vele per Maria Elena Boschi e Giulio Berruti! L’attore e la capogruppo di Italia Viva alla Camera sono stati avvistati per le vie di Roma insieme ai genitori di lui – il chirurgo oculista Giuseppe Berruti di Moncavo e la legale Francesca Romana Reggiani – e al fratello di lei, Pier Francesco Boschi, che più volte ha accompagnato la politica a eventi o sul red carpet. Immancabile Brownie, il Siberian Husky dell’attore. La Boschi e Berruti fanno ormai coppia fissa da tre anni: “Noi abbiamo alle spalle famiglie molto unite, siamo cresciuti con gli stessi valori”, ha detto l’attore come riporta Nuovo. E ha aggiunto: “Lei è una persone speciale, che mi rende felice. Quando la guardo sorrido. E poi è propensa all’ascolto, è molto dolce e possiede una forte umanità”.

Quando si sposano Maria Elena Boschi e Giulio Berruti?

Da tempo gira voce che Elena Boschi e Giulio Berruti siano pronti a fare il grande passo, ma la pandemia e gli impegni di entrambi, li hanno costretti a posticipare le nozze. Il progetto di matrimonio però non è stato annullato, solo rimandato a data da destinarsi. Secondo quanto riportato da TgCom24 la Boschi sogna una bella cerimonia nella campagna toscana, magari nella villa dei suoi genitori. Lo scorso maggio si era parlato di una presunta crisi tra i due. Il motivo? Il film Girls to buy, una specie di 50 sfumature, in cui Giulio Berruti è protagonista. Secondo Vanity Fair, Elena Boschi non avrebbe apprezzato le scene così esplicite davanti alla telecamera. Ma se c’è stata un crisi è ormai rientrata, come testimoniano le foto apparse su Nuovo della coppia per le vie di Roma.

