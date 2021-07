Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, “scaramuccia d’amore in barca”/ Dopo i baci…

Passione e scaramucce in barca tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. L’ex ministra e deputata di Viva Italia e il noto attore e dentista hanno trascorso insieme qualche ora in barca a Ponza, in provincia di Latina, ed è qui che è stata beccata dai paparazzi del settimanale Oggi. La rivista ha infatti pubblicato alcuni scatti della coppia tra baci appassionati e anche qualche dissapore, poi prontamente sciolto con un abbraccio. “Qualcosa mette la Boschi di cattivo umore, al punto da farla ‘resistere’ alle effusioni di Berruti. Poi i due si chiariscono…”, fa sapere la fonte, documentando tutta la scena con scatti in cui Giulio tenta di abbracciare la sua fidanzata che, però, si ritrae, quasi infastidita. Che si fosse accorta dei paparazzi appostati e pronti a fotografarli?

Fatto sta che la piccola scaramuccia ha lasciato poi spazio ad una serana chiacchierata tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. Immortalato al loro fianco, proprio durante questo momento, c’è il senatore Francesco Bonifazi, amico di vecchia data della Boschi. Proprio nel suo studio legale, Maria Elena ha iniziato a lavorare nel 2018. Tra i due, come rivela Oggi, pare ci sia stato anche un flirt che si è poi trasformato in una solida amicizia, nonché in un’alleanza politica. Aspetto confermato dalla sua presenza in barca con Berruti e la Boschi, che hanno deciso di prendersi un momento di vacanzae, non lontano da Roma, insieme a pochi e fidati amici.

