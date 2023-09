Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: “Sogniamo una famiglia”/ “Ci siamo innamorati durante la pandemia”

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono ospiti di Verissimo e raccontano a Silvia Toffanin il loro amore. La politica esordisce rivelando un importante progetto futuro: “Mi viene naturale pensare ad una famiglia con Giulio. Ci sentiamo una famiglia e spero che questa sia l’ultima estate in due”. Al momento, però, ancora non è in programma il matrimonio: “La proposta? Arriverà” scherza l’attore, che poi racconta: “Nel 2015 il primo sguardo, poi ci siamo rivisti nel 2017. Mia madre lavorava al Quirinale”

La capogruppo di Italia Viva ricorda: “Il Covid è stata una tragedia per tante famiglie e tante persone ma nella tragedia di quei giorni, lui è rimasto bloccato in Italia. Era tornato a trovare la sua famiglia e non potendo tornare negli Stati Uniti, è rimasto a Roma. Non lavoravamo, abbiamo iniziato a sentirci per telefono. La sua storia era finita, io non avevo un’altra storia. Abbiamo iniziato a sentirci in amicizia. Dopo il Covid, quando hanno riaperto la possibilità di uscire, ci è venuta voglia di vederci e abbiamo iniziato a frequentarci”.

Durante la pandemia, Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si sono innamorati. Lui, a Verissimo, racconta: “Si è presentata a casa mia con il trolley perché c’era il problema degli spostamenti. Poi non è più andata via. Non abbiamo avuto nessun momento di crisi. Abbiamo caratteri molto forti e a tratti diversi quindi abbiamo avuto momenti in cui ci siamo scontrati ma sempre in una prospettiva di crescita. Siamo riusciti a superare i momenti di incomprensione“.

La politica conferma: “La cosa è cresciuta nel tempo. Lui è bravo a venirmi a riprendere perché io sono molto più permalosa nel rapporto di coppia, non sono diplomatica. Tendo ad accendermi un po’ di più, a sbattere la porta. Lui è molto bravo a venirmi a recuperare. Lui mi prende in giro, scherza, gioca… Io lo sono meno”. Come allenato, l’esponente di Italia Viva ha anche il suocero: “Quando mio papà ha conosciuto Maria Elena mi ha detto che se l’avessi fatta scappare, non mi avrebbe parlato più”, racconta l’attore.

